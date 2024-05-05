9 Eylül 2001'de gerçekleşen Kim Milyoner Olmak İster? programı, o gün her zamanki gibi birçok yarışmacıyı ağırlıyordu. Ancak tüm dikkatler, üçüncü kez yarışmaya katılan Binbaşı Charles Ingram'a çevrildi.

İlk başta, Ingram'ın performansı pek de iç açıcı değildi. İlk 15 sorudan sadece 7 tanesini doğru cevaplayabilmiş ve 3 joker hakkından ikisini kullanmıştı.

Ancak bir şekilde doğru cevapları vermeye devam etti ve son soruya kadar geldi.

1 milyon poundluk soru ise şu şekildeydi: Bir rakamın ardından gelen yüz sıfır hangi isimle bilinir?

Cevap seçenekleri arasında 'Googol', 'Megatron', 'Gigabit' ve ‘Nanomole’ vardı. Ingram, başlangıçta 'Googol' dedi ancak birkaç saniye içinde cevabını değiştirerek 'Megatron' dedi ve ardından yeniden 'Googol' olarak cevabını sabitledi.

Ingram'ın bu başarısı üzerine, stüdyodakiler şüphelenmeye başladı. Çünkü Charles Ingram, sorular üzerinde düşünürken her seçeneği tekrar tekrar adlandırıyor ve genellikle doğru cevaba "sanırım" veya "belki" diyerek ulaşıyordu.

Ingram, soru ne olursa olsun dört olası cevabı da tekrar tekrar okuyordu.

Örneğin “Emmental hangi ülkenin peyniridir?” sorusu sorulduğunda kronolojik olarak “Fransa olabilir, İtalya da olabilir ya da belki Hollanda'dır.” şeklindeki cevaplarıyla tekrar ediyordu.

Dahası, her doğru cevap seçeneğinde stüdyodaki birkaç kişinin öksürdüğü fark edildi. Bu durum, yapımcıları harekete geçmeye itti.

Hayır, düşündüğünüz gibi normal bir öksürük değildi.

Stüdyodaki mikrofonlar tarafından toplam 192 öksürük kaydedildi. 1.5 yıl sonra dava, mahkemeye taşındı ve kısa sürede magazinsel bir olaya dönüştü.

Büyük dolandırıcılık hikâyesi çok sansasyoneldi. Sonunda, 3 sanık da suçlu bulundu ve bu olayın üzerine 2 belgesel çekildi ancak Ingram'lar asla suçlarını kabul etmedi.

Yapılan incelemeler sonucunda, Ingram ve 2 suç ortağı yargılandı.

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