4 Dolara Akıllı Telefon Satan Girişimci Gözaltına Alındı

Hindistan'da 4 dolara akıllı telefon satan ve 40.000 dolarlık sipariş alan girişimci dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alındı.

Hatırlayacak olursanız Hindistan'da devletin üretim bandında sunduğu destekle birlikte maliyetleri devlet tarafından karşılanan telefonları sadece 4 dolara satan bir girişimci, "4 Dolara Akıllı Telefon" sloganıyla yola çıkmış ve dünyanın dört bir yanında teknoloji haberlerine konu olmuştu.

Freedom 251 adını verdiği 4 dolarlık akıllı telefonu satan girişimci bir şirketten 45.000 dolarlık sipariş aldı ve bu siparişlerin sadece yarısnı teslim etti. Ayrıca cihazını teslim alınabilen cihazların çoğunun sorunlu olduğu söylendi. Hal böyle olunca da Freedom 251 telefonların üreticisi Mohit Goel, ilgili şirketle davalık oldu.

Şirketin "dolandırıcılık" suçlamasıyla gözaltına alınan Mohit Goel henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmış değil. Goel'in önümüzdeki günlerde mahkeme karşısına çıkarılması bekleniyor.