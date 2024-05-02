Popüler şifreleme algoritmaları, NVIDIA tarafından üretilen yeni nesil GPU'larla test edildi. NVIDIA GeForce RTX 4090'ın, şifreleri dakikalar içerisinde çözebildiği tespit edildi.

Daha çok şifreleme sistemleri üzerine çalışmalar yapan siber güvenlik firması Hive Systems, dikkat çekici bir çalışma gerçekleştirdi. Popüler şifreleme algoritmalarını NVIDIA GeForce RTX 2080, 3090, 4090 ve NVIDIA A100 GPU'larla test etti. Yapılan test sonucunda 8 karakter içeren bir şifrenin, söz konusu GPU'lar ile saniyeler içerisinde çözülebileceği anlaşıldı. Bu çalışma, güçlü görünen şifrelerin bile aslında o kadar da güçlü olmayabileceğini gözler önüne serdi.

Hive Systems, çalışma kapsamında MD5 ve bcrypt algoritmalarını kullandı. MD5, hâlihazırda yaygın olarak kullanılmakta olan bir şifreleme algoritması, bcrypt de onun daha gelişmiş bir versiyonuydu. Yapılan incelemelerde, MD5 algoritmasının oldukça yetersiz kaldığı anlaşıldı. Çünkü bir NVIDIA GeForce RTX 4090, 8 karakter içeren ve bunun içinde büyük harf, küçük harf, rakam ve sembol barındıran bir şifreyi sadece 59 dakika içerisinde çözebildi.

MD5 için yapılan teste ait sonuçlar:

Yukarıdaki tabloda da görebileceğiniz üzere NVIDIA GeForce RTX 2080, 3090, 4090 ve NVIDIA A100 gibi GPU modelleri, sadece rakamlardan oluşan bir şifreyi anında çözebiliyor. Ancak rakamlar, küçük ve büyük harfler ile sembollerin bulunduğu bir şifreyi çözmek, biraz zaman alıyor. Ancak 10 bin adet A100 GPU, bu güçlü şifreyi de 1 saniye içerisinde çözebiliyor.

bcrypt için yapılan teste ait sonuçlar ise şöyle:

bcrypt algoritması ile yapılan testler, bu algoritmanın çok daha iyi sonuçlar verdiğini gözler önüne serdi. Mesela küçük ve büyük harfler, semboller ve rakamlar içeren 8 karakterlik bir şifre, NVIDIA GeForce RTX 4090 ile 99 yılda ancak çözülebiliyordu. Ancak sadece rakam kullanmanın faydasız olduğu bir kez daha yüzümüze çarptı. NVIDIA GeForce RTX 4090, sadece rakamların bulunduğu bir şifreyi bcrypt algoritmasına rağmen 9 dakikada çözebildi.

Giderek dijitalleşen bir dönemden geçiyoruz ve şifreler, artık hiç olmadığı kadar önemli. Bu tür araştırmalar ise teknolojinin geldiği son noktayı gözler önüne sermesi açısından kritik önem arz ediyor...