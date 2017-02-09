5G'nin Logosu "Resmen" Belli Oldu!

5G mimarisinin sade ama güçlü logosu, kamuoyunun beğenisine sunuldu. Logoyu hazırlayan 3GPP organizasyonu, 5G'nin şimdiki zamanı ve geleceği ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.

3. Nesil Ortaklık Projesi, 5G'nin yeni nesil mobil kablosuz standardının resmi ismi olacağını doğruladı. 3GPP, 5G spesifikasyonlarında kullanılacak yeni dalga desenli yeni bir 5G logoyı da tanıttı.

3GPP, 2017 yılının ikinci yarısında LTE-Advanced Pro özellikleri ve yeni çalışmalar da dahil olmak üzere 5G'nin ilk standartlarını belirlemeye odaklanacağını duyurdu. Şimdilik kulaklara çalınan dedikodularla uğraşsak da, yakın zamanda resmi çalışmalar yapılacak.

3GPP Projesi, yeni logonun tasarımı ve kullanımı ile ilgili şunları söyledi:

"Fikir, düz siyah metin ve dokulu dalgaların kullanımı ile tanıdık bir tasarım yönünü takip etmek ama logoyu daha güçlü ve keskin hale getirmek. Ne de olsa yeni nesil 5G mimarisinin köklerinde de çok güçlü ögeler kullanıyor."

3GPP spesifikasyon raporu, 5G logosunun nitelikleri ve endüstrinin hangi ne zaman 5G özellikleri ile tanışacağına yardımcı olmak üzere yayınlanacak. Release 15, 2018 yılında sektörle buluşacak. 5G Phase 2 (Release 16) projesi ise 2020 yılında kamuoyunun beğenisine sunulacak.

LTE'nin Release 8 ile başlayan ve Release 14'ün ötesine geçen serüveni de dökümanlarda kendisine yer bulacak.A ncak bunun için biraz daha beklememiz gerekiyor.