9 Yıl Boyunca Aynı Kişilerin Fotoğrafını Çeken Fotoğrafçı!

Peter Funch isimli fotoğrafçı, 9 yıl boyunca aynı yere aynı saatte giderek hiç tanımadığı kişilerin fotoğraflarını defalarca çekti ve sonunda bu fotoğrafları derleyerek bir kitap yayınladı.

Fotoğrafçılık ne kadar kolay gibi görünüyor olsa da aslında son derece zor bir meslektir. İyi bir fotoğrafçı olmak için bir fotoğraf makinesi, pahalı bir lens ve iyi bir manzaradan fazlası gereklidir. İyi bir fotoğraf çekebilmek için optik bilgisinin, sahne kontrolünün ve daha da önemlisi yaratıcılığın olması gerekiyor.

Peter Funch, çok farklı bir fotoğraf serisi ile yaratıcılığın sınırlarını zorluyor. Peter, 2007 ile 2016 yılları arasında her gün, sabah 8:30 ile 9:30 arasında New York’taki 42. caddenin köşesini ziyaret etti ve hiç tanımadığı kişilerin fotoğraflarını tam 9 yıl boyunca defalarca çekti.

Peter Funch, çalışmasını sona erdirdikten sonra ‘42nd and Vanderbilt’ adlı bir fotoğraf kitabı olarak olarak yayınladı. İnsanların 9 yılda yaşadığı 'büyük değişim' gerçekten görülmeye değer.

42nd and Vanderbilt’i almak ya da incelemek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.