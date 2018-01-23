Acer, İki Yeni Chromebook ve Bir Yeni Chromebox Tanıttı!

Tayvanlı teknoloji devi Acer, biri eğitim odaklı olmak üzere iki yeni Chromebook ve herhangi bir monitörü Chromebook'a dönüştüren bir Chromebox tanıttı.

Üst üste tanıtımlar gerçekleştiren Acer, 360 derece dönen ekranlı Chromebook Spin 11’i, eğitim odaklı bir başka Chromebook 11 varyantı C732’yi ve bir Chromebox olan CXI3’ü tanıttı. Chromebook Spin 11’e aşina olabilirsiniz, zira geçtiğimiz yıl tanıtılan eğitim odaklı modelin yalnızca standart perakendeciler için yeniden düzenlenmiş versiyonu.

Dört çekirdekli Intel Pentium veya Celeron işlemcilerden gücünü alacak olan Chromebook Spin 11’de iki adet USB Type-C girişi, Google Play desteği, 1366x768 çözünürlüğe sahip 11,6 inç IPS bir ekran bulunuyor. Acer’in 10 saatlik şarj ömrü vaat ettiği cihaz Mart ayında 349 dolar (1300 TL) fiyat etiketi ile satışa çıkacak.

Bir başka Chromebook 11 varyantı olan Acer C732 de Chromebook Spin 11’de olduğu gibi 11,6 inçlik 1366x768 IPS ekrana sahip. Cihazın hem dokunmatik hem de standart ekranlı iki farklı versiyonu bulunuyor. Eğitim odaklı cihazda dört ya da çift çekirdekli bir Intel Celeron işlemci, IP41 sertifikası, dahili LTE, iki adet USB Type-C 3.1 girişi, iki adet USB Type-A 3.0 girişi ve bir adet MicroSD kart girişi bulunuyor. Dokunmatik ekranlı versiyonun fiyatı 299 dolar (1100 TL), standart ekranlı versiyonun fiyatı 279 dolar (1000 TL) olarak belirlendi.

Son tanıtılan ürün ise herhangi bir monitörü Chromebook’a dönüştüren Acer CXI3. 8. nesil Intel Core işlemci bulunan Chromebox’ta bir USB Type-C 3.1, beş USB Type-A, bir HDMI, bir ethernet ve bir microSD kart girişi bulunuyor. Dik durması için bir stant ile birlikte gelen Acer CXI3, bir vesa kiti ile birlikte monitörün arkasına da monte edilebilir. Cihazın fiyatı ve satış tarihi ile ilgili herhangi bir bilgi henüz açıklanmadı.