Acilen Öğrenmeniz Gereken 10 Gizli Akıllı Telefon Özelliği!

Hepimiz deneyimli birer akıllı telefon kullanıcısı olabiliriz. Fakat teknoloji geliştikçe cebimizdeki dünyanın limitleri de artıyor. Akıllı telefonlar ile gerçekleştirebileceğimiz 10 işe yarar özelliği sizin için derledik.

Baştan söylemeliyim ki bu listedeki bazı özellikleri daha önce keşfetmiş ya da bir şekilde duymuş olabilirsiniz. Ancak bu makale, sık kullanılanlarınızda durmayı hak edecek sırlar da barındırıyor.

Akıllı telefon kullanıcıları, genel ve ileri düzey kullanıcılar olarak ikiye ayrılıyorlar. Aslında bakarsanız hiçbirimiz, cebimizdeki teknolojinin tam anlamıyla farkında değiliz. Onların gelişimiyle bildikleriniz arasındaki fark açılmadan önemli detayları öğrenmek gerekiyor.

Bu sırlar hem işlerinizi kolaylaştıracak hem de akıllı telefonunuza daha çok hakim olmanızı sağlayacak.

Hazırsanız başlıyoruz.

10. Reklamları engelleyin:

Telefonunuzdaki uygulamaların içinde olur olmadık yerlerde çıkan reklamlardan sıkıldıysanız ve kullanacağınız uygulama internet bağlantısına ihtiyaç duymuyorsa, bu yöntem işinize çok yarayacak. Cihazınızın ayarlarına girip “Uçak Modu” seçeneğini etkinleştirin. Bu seçenek aktif olduğunda cihazınızın tüm veri trafiği kesilecektir, bilginiz olsun. İşiniz bittiğinde aynı seçeneği pasif hale getirmeyi unutmayın.

9. Wi-Fi geçmişinizdeki ağların şifrelerini görüntüleyin:

Telefonunuza şimdiye kadar girilmiş olan tüm Wi-Fi şifrelerini görmenize yardımcı olabilecek bir Android uygulaması var. Çoğu zaman Wi-Fi geçmişinizde girdiğiniz şifreleri hatırmalak zor oluyor. Hemen aşağıdaki linkten Wifi Password Show uygulamasını indirebilirsiniz.

8. iPhone için: Cevapsız bırakacağınız çağrılar için otomatik mesaj oluşturun:

iPhone'unuzda bir çağrıyı kaçırdığınızda, tek dokunuşla gönderilebilen SMS yanıtları vardır. Bu özellik Android cihazlarda da olmasına rağmen, otomatik hale getirme avantajına yalnızca iOS sahip. iPhone üzerinde Ayarlar'a gidin, Telefon'u seçin, ardından Metin ile Yanıtla'yı seçin ve kendi mesajınızı oluşturun.

7. Android için: Yabancılara karşı Misafir Modu:

Telefonunuzu kullanırken başka bir kişinin kişisel verilerinize erişmesini istemiyorsanız, Android’in Misafir Modu'nu kullanabilirsiniz. Açmak için, araç çubuğunu kaydırın, Ayarlar panelinin sağ üst köşesindeki Kullanıcı simgesine dokunun ve Misafir'e dokunun.

6. iPhone için: Gizli numara olarak görünmek için gizli kod:

Basit bir kod kullanarak giden çağrılarda numaranızı gizlemek mümkün. Bunun için telefon ekranında *#31# kodunu girip arama tuşuna basın. Seçeneği deaktif etmek için aynı kodu tekrar girmelisiniz.

Eğer sadece bir çağrı için kullanacaksanız, aradığınız numaranın başına aynı kodu girin. Örneğin: *#31#05xxxxxxxxx

5. iPhone için: Ses zamanlayıcı

Bu iOS özelliği, uykuya dalmadan önce müzik dinleyenler için gerçekten de harika bir şey. Cihazınızın siz uyuduktan sonra sesini kapatmak için zamanlama ayarı yapabilirsiniz. Zamanlayıcıya gidin ve dilediğiniz uzunluğu seçin. Zamanlayıcı bittiğinde dokunun ve en altındaki Oynatmayı Durdur'u seçin. Ayarla'yı seçin ve zamanlayıcıyı başlatın. Zaman dolduğunda çalmakta olan ses de duracaktır.

4. Video çekerken fotoğraf çekin:

Bu özellik tüm iPhone’larda bulunmasına rağmen, bazı Android cihazlarda da var. Bir vidoe çekerken, aynı anda ekrana dokunur ya da deklanşöre basarsanız fotoğraf çekilecektir.

3. Android için: Android Beam ile hızlı dosya paylaşın:

İki Android cihaz arasında hızlı dosya paylaşmak için Google’ın sunduğu bir seçenek var. Bunu yapmak için dosya üzerinden Paylaş seçeneğine dokunun ve paylaşma seçeneği olarak Android Beam seçeneğine dokunun. Cihazların birbirlerine yakın olduklarından emin olun.

2. Android için: Harici klavye ve fare kullanın:

Android, fareleri ve klavyeleri destekliyor. Ekranınız hasar görmüşse ve çok fazla metin yazmanız gerekiyorsa, çok yararlı olabilir. Android telefonunuza bir klavye veya fare takmanız için gereken tek şey, bir USB on-the-go kablosudur. Bu sayede USB bağlantısı destekleyen klavye ve fareyi cihazınıza bağlayabilirsiniz.

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1. Ekran Kilidinizi o an görüntülenen saatle açın:

Basit bir uygulama olan Screen Lock - Time Password, ekran kilidinizi anlık olarak saatinize göre ayarlar. Şifreniz sürekli yenilenir ve ekranda yazar, ancak bu çözümün tahmin edilmesi güçtür. Uygulamayı aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.