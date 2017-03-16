Android Telefonunuzu Google Pixel Arayüzüne Kavuşturun!

Pixel ve Pixel XL cihazları Android ekosistemine kendilerine has arayüzle giriş yaptılar. Bu şık arayüze nasıl kavuşacağınızı açıklıyoruz.

Google geçen sene piyasaya sunduğu Pixel serisi ile oldukça beğeni topladı. Bu beğenilerin önemli bir kısmını da oldukça şık minimal ve kullanışlı Android arayüzü kazandırdı. İsteğinize göre özelleştirebileceğiniz imkanlar sunan Android işletim sistemi, Pixel cihazlarındaki arayüzü her sürümünde kullanmamıyı mümkün kılmıyor.

Biz de Android cihazlarınızdaki arayüzü Pixel ve Pixel XL cihazlarındaki arayüze benzetmeniz için yapmanız gerekenleri listeledik. Elbette kökten bir değişim beklemek zor ancak, kullanışlı ve şık bir arayüze kavuşmuş olacaksınız. Başlıyoruz

1.Adım: Pixel’e en yakın görünümü sunacak Launcherı kurun:

Bunun için Nova Launcher Prime uygulamasına ihtiyacınız olacak. İçerisinde bulunan farklı temalar sayesinde telefonunuza bir Pixel görümü sağlayabilirsiniz. Sonraki adımda bu konuya geliyoruz. Aşağıdan indirebileceğiniz uygulamanın ücretsiz sürümünde simge ölçeklendirme gibi bir kaç özelliğin pasif olduğunu belirtelim.

2. Görünüme hızlıca kavuşun

Nova launcher uygulamasını edindiniz. Ve şuradaki bağlantıya tıklayarak önceden hazırlanan “.novabackup” dosyasıyla otomatik olarak görünüme kavuşun. Bu sizi bir çok adımdan ve uğraştan kurtaracaktır.

3. İkonlarınız da değişmeli!

Bu adım aslında bir arayüzün en temel özelliğini oluşturuyor. Nova Launcher ile uyumlu olarak çalışan ikon paketlerine buradaki bağlantıdan göz atabilir, seçtiğiniz paketi indirebilirsiniz. Yüklediğiniz paketi Nova Launcher’ın ikon ayarlarından özelleştirmeniz gerekecek. İkonlar da tamamsa sonraki adıma geçebiliriz.

4. Belki şurada Root’suz çalışan bir Pixel Navigasyon Çubuğu vardır:

Navigasyon çubuğu Pixel cihazlarda en çok göze çarpan özelliklerden biri. Zira rootsun olarak tam anlamıyla diğer cihazlarda taklit edilemesede aşağıdaki uygulama çok yakın bir kullanımı sunacak. Sadece yükleyin ve açın, bu kadar basit :)

5. Duvar kağıtlanızı unutmadık:

Bu Google’ın bize sunduğu en büyük kolaylık oldu doğrusu. Aşağıda bulunan Google Wallpapers uygulamasıyla Pixel cihazlarında bulunan duvar kağıtlarının çoğuna ücretsiz olarak erişebilirsiniz.

Ve Sonuç: Tebrikler telefonunuzun arayüzü artık Pixel ve Pixel XL gibi minimal ve şık!

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Not: Google Asistan'ı yüklemek isterseniz telefonunuzun dilini ve bölgesini değiştirmeniz ve ABD yapmanız gerekecek. Ülkemizde yayınlanan güncellemekleri vaktinda almak için şu an bölgenizi değiştirmenizi önermiyoruz. Ancak Google Asistan yeteri kadar dil iyileştirmesinden sonra muhakkak ülkemiz için de yayınlanacaktır.