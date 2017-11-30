Ülkemizin çevrimiçi yemek satışı alanında lider şirketlerden olan Yemeksepeti.com, çok garip bir hataya imza atarak birkaç saat boyunca hizmet veremedi.

Yemek yapmaya üşenen ya da buna vakti olmayan insanların bir numaralı tercihi, genelde Yemeksepeti.com’a girip buradan sipariş vermek olur. Biraz önce kahvaltı ya da öğle yemeği için siteye girmek isteyenler, çok ilginç bir hatayla -aslında hata da demeyelim, unutkanlığın bir sonucu- karşılaştılar: Domainin süresi dolan site, kullanıcıları Register.com’a yönlendirdi.

Siteyi Whois üzerinden kontrol ettiğimizde, 30 Kasım 2017 tarihli bir son değişiklik olduğunu görüyoruz. Bu değişiklik de muhtemelen domainin süresinin uzatıldığı anlamına geliyor.

Bunun dışında sitenin hacklenerek işlevsiz bir hale getirildiğine yönelik söylentiler de bulunuyor fakat bu şimdilik kenarda bir iddia olarak kalsın. Zaten gün içerisinde siteden resmi bir açıklama gelecektir.

Şu an siteye tekrar erişilebildiğini de tekrar belirtelim.