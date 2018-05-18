Android Auto Wireless Uygulaması Bütün Telefonlara Geliyor

Geçtiğimiz günlerde Google'ın Android Auto Wireless uygulamasının yalnızca Google Pixel ve Pixel 2’yi desteklediğini aktarmıştık. Cep telefonunuzu aracınızın ekranına yansıtmanızı sağlayan bu uygulama, bu sefer bütün Android cihazlarda çalışacak.

Google, Android Auto Wireless uygulamasının Android 8.0 Oreo ve üzeri sürüme sahip bütün Android akıllı telefonlarda da çalışacağını belirtti. İlk çıkartılan basın bülteninde, yalnızca Android P'ye sahip cihazların Android Auto Wireless'ı destekleyeceği belirtilmişti ancak sonrasında Google bu açıklamasını güncelledi. Yeni açıklama ile beraber Android 8.0 Oreo ve üzeri bütün akıllı telefonların, Android Auto Wireless'ı çalıştıracağını söyleyebiliriz.

Siz de Android Auto Wireless destekleyen bir araca sahipseniz yeni güncellemeden sonra telefonunuzu, aracınızın ekranına kablosuz bir şekilde aktarabileceksiniz. Eğer ki aracınız desteklemiyorsa kablolu olarak kullanmaya devam etmek zorundasınız. Bu teknolojiyi destekleyen otomobil sayısı maalesef çok fazla değil çünkü bu teknoloji bir Wi-Fi bağlantısı gerektirmekte. Bluetooth görüntü aktarımında yetersiz kaldığı için Bluetooth ile işlem yapamamaktayız.

Google, Android Auto Wireless'ı bütün telefonlarına açarak bir adım atmış gözüküyor bundan sonra araç üreticileri de bu yanıta cevap vererek bu teknoloji yaygınlaştırabilir. Özellikle telefonun navigasyon uygulamasının, sürüş güvenliğini önlememesi için çok yerinde bir uygulama olan Android Auto Wireless'ın daha da yaygınlaşması önem arz ediyor.