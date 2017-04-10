Android O'nun Yeni Depolama Sistemi: SDCardFS

Google'ın yeni işletim sisteminin kullanıcı dostu yenilikleri ortaya çıkmaya devam ediyor. Onlardan bir tanesi de yeni depolama sistemi SDCardFS.

Teknoloji ilerledikçe Google ve Apple gibi iki teknoloji devi, ürettikleri mobil işletim sistemleri iOS ve Android için yeni yazılım teknolojileri kullanmaktan çekinmiyorlar. iOS 10.3 güncellmesiyla Apple yeni AFPS sistemini kullanıcılara sunmuş ve iPhone hafızlarını daha stabil bir duruma getirmişti.

Google’ın Android işletim sistemi için böyle bir değişiklik anlaşıldığı üzere kritik bir güncellmeyle mümkün gözükmüyor. Onun yerine üzerinde çalıştıkları ve Android 8.0 olarak gelecek işletim sistemi dosyalama için farklı bir çekirdek yapısı kullanacak. Şimdilik bu durum söylentilerden ibaret olsa da rekabet etmek için böyle bir yenilik şart.

Bu zamana kadar -Android 4.4 KitKat’dan bu yana- Google, dosyalama sistemi olarak FAT32’yi hafıza kartlarımıza aktarmak ve cihazı rahatlatmak için FUSE (Filesystem in Userspace) teknolojsini kullanıyordu. Hatırlarsanız bazı mobil uygulamaları hafıza kartlarımıza taşımak mümkün olmuyordu.

Yukarıda bir ayrıntısının sızdırılmış halini gördüğünüz yeni dosyalama teknolojisi SDCardFS, çekirdek düzeyinde kullanıcılara 'oh' dedirtecek bir değişiklik olabilir. Android uygulamalarının harici depolama -yani hafıza kartı- birimlerine erişmesine olanak tanıyacak.

Bunun yanında bu teknoloji performansı da hatırı sayılı seviyelerde arttırabilir. Aynı zamanda yanlış tarih ve saat etiketiyle kaydolan fotoğraf ve videoları da düzgün bir şekilde kaydetmemize yarayacağı konuşuluyor. FUSE sisteminin en büyük eksiklerinden birisi zaten buydu.

Yeni Android O ile ilgili gelişmeler elimize ulaştıkça sizlere aktarmaya devam edeceğiz, takipte kalın :)