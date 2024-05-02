İnternette hiç, bir devenin ağzından çıkan kocaman bir kese gördünüz mü? Gördüyseniz bile muhtemelen bunun mide olduğunu da yazmış olabilirler ancak bu doğru değil. Peki o garip organ da ne?

Develerin ağzından çıkardıkları pembe kese ve ardından gelen salyaların, sandığımızdan çok daha başka bir amacı var.

Hörgüçlerinden dayanıklıklarına kadar pek çok noktada ilginç hayvanlar arasında sayabileceğimiz devenin gelin bakalım bu garip hareketinin ardında ne varmış?

Videoda gördüğünüz erkek develerin, keseleri çıkarmakta tek bir nedeni var.

O keseyi bir dişide göremezsiniz. Çünkü tek hörgüçlü erkek develer, ağzından çıkardıkları “dula” adı verilen büyük ve pembe keseyi kızgınlık dönemlerinde kullanıyorlar.

Baskınlık sağlamak ve dişilerini cezbetmek amacıyla çıkardıkları kese, büyük olduğu gibi şişirilebilir özelliğe de sahip. Uzun ve pembe bir dile benzeyen dulanın yanında akıtılan salyalar ise dişiler tarafından çekici bulunan bir diğer detay.

Develer, dulayı nefes borusundan hava ile doldurarak dışarı çıkarıyor. Hapsolmuş hava da yumuşak damakta yaklaşık 10 saniye tutuluyor ve gurultuyla beraber serbest kalıyor.

Bu organın develere zararı yok mu?

Her ne kadar dişi deve tavlamakta işe yarasa da dulanın develere bazı zararları da mevcut. Boyutunun büyüklüğü ağızdaki hava akışını engelliyor. Develer genelde burnundan solusa da bazı durumlarda bunu değiştirirler ve ağızdan nefes alırlar. Hâl böyle olunca da nefes alışverişi değişiyor.

Ayrıca develer kendi dulalarını da yutabiliyor. Yemek borusunu tıkaması, yemek yememe ve aşırı tükürük salgılama gibi sorunları da beraberinde getiriyor. Şanslı develer, bu durumdan ameliyat olarak kurtulabiliyor.

Gördüğünüz gibi internette yayılan her bilginin doğru olmadığına bir kere daha tanık olduk. Konumuz bu sefer sadece bir deve de olsa yine de siz teyit konusunda kendinize pratiklik kazandırın ve her gördüğünüze aldanmayın.

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