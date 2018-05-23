Android P İle Parmak İzi Sensörlerine Yeni İşlevler Geliyor

Parmak izi sensörleri şüphesiz ki son dönem teknolojisinin en önemli araçlarından bir tanesi. Bu noktada Android P sürümünde, parmak izi sensörünün yeni işlevi kesinlikle sürümün getirdiği en kullanışlı özelliklerden bir tanesi olacak.

Parmak izi sensörleri, muhtemelen çoğumuz için kullanışlı bir özellik. Şifre girmeye veya ekran kilidi açmaya uğraş vermenizin gerek kalmadığı bu teknoloji, şimdi Anroid P ile çok daha işlevsel bir hal alıyor. Önceleri Android Oreo’da cihazınız uyku moduna geçtikten hemen sonra parmak izi sensörüyle ekranınızı uyandırabiliyordunuz. Ancak ekran yavaşça kararmaya başladığında bu durum etki etmiyordu. Ekranın kararmasını önlemek için bir tuş veya ekranın üzerine basmanız gereken uygulama, Android P’de tarih olmaya hazırlanıyor.

Bu özelliğe sahip olmanın avantajlarına gelirsek, ekranın daha az kirleneceğini söylememizde yarar var. Önceleri ekranın uyanmasını sağlamak için bastığınız ses açma kapama tuşları, yerini Android P sayesinde parmak izi sensörü sayesinde çok daha şık bir yönteme bırakıyor.

Öte yandan bu durum ekran zaman aşımının ayarlanmasına gerek kalmayacağının bir kanıtı olarak karşımıza çıkıyor. Bu sebeple artık ekran kapanma sürenizi 15 saniye olarak ayarlasanız bile, ekranı uyanık tutmak için sadece sensöre dokunabilirsiniz. Oldukça faydalı olduğunu gördüğümüz özelliği kullanmak, eminim ki birçoğumuz için yararlı olacak.