Hızlı ve Öfkeli 11 Ertelendi: Serinin Final Filmi Olacak!

Serinin final filmi olacak Hızlı ve Öfkeli 11'in ertelendiği açıklandı. Film, muhtemelen 2026 yazında vizyona girecek.

İlk filmi ile 2001 yılında "yarış filmi" olarak seyircilerin karşısına çıkan ve ancak zaman içinde aksiyon kategorisinin tüm öğelerini içinde barındıran bir seriye dönüşen Hızlı ve Öfkeli, artık final filmini bekliyor. Önümüzdeki dönemde vizyona girecek Hızlı ve Öfkeli 11, serinin son filmi olacak. Ancak serideki karakterleri merkezine alan yan yapımlar gelmeye devam edecek.

Film için daha önce planlanan vizyon tarihi 4 Nisan 2025'ti. Ancak neredeyse tüm Hollywood yapımlarının sekteye uğramasına neden olan SAG-AFTRA grevleri, Hızlı ve Öfkeli 11'in de ertelenmesine yol açmış gibi görünüyor. Yönetmen Louis Leterrier, filmin Nisan 2025'te vizyona giremeyeceğini kesin bir şekilde onayladı. Ayrıca yeni vizyon tarihi için de tahmini bir zaman belirtti.

Hızlı ve Öfkeli 11, muhtemelen 2026 yaz aylarında vizyona girecek

Bu yaz yeni bir korku filmi çekeceğini ifade eden Leterrier, korku filminin 15 Eylül'de biteceğini, 16 Eylül itibarıyla Hızlı ve Öfkeli 11 üzerinde çalışmaya başlayacağını ifade etti. Sonbaharda yeni çekim takvimi anca belirlenecek olan film, tahmin edebileceğiniz üzere 2025'in ortalarında anca tamamlanmış olacak. Vizyon tarihi için tahmini zaman ise 2026 yaz ayları öngörülüyor.

Hızlı ve Öfkeli serisinin dünya çapında ve Türkiye'deki hasılatları şu şekildeydi: