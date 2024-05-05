Sıra dışı ve ilginç tasarımlarıyla adından söz ettiren Apple, Magic Mouse ile de ilgi odağı olmayı başarır. Ancak her ne kadar şık ve göz alıcı bir ürün olsa da şarj bağlantı noktasının alt kısımda olması, kullanım kolaylığını sınırlandırır.

Kullanıcılar, Magic Mouse’u şarj etmek için ters çevirmek ve kullanmak için de şarjının dolmasını beklemek zorundadır. Yani Magic Mouse, diğer Apple ürünleri gibi şarj esnasında kullanılamaz.

Peki Apple’ın böyle bir tasarım yoluna gitmesinin sebebi nedir?

Buna yönelik tahminlerden ilki, estetik kaygılardır.

Pek çok kişi Apple’ın, kullanıcıların Magic Mouse’u şarj olurken kasıtlı olarak kullanmamasını istediğini düşünür. Çünkü Magic Mouse’u daima bir kabloya takılı şekilde kullanmak, görüntü anlamında büyüyü bozacaktır.

Minimalist ve şık bir cihaz olarak tasarlanan Magic Mouse’un alttan şarj edilmesi, bu estetiğinin korunmasına yardımcı olur.

Apple’a göre alttan şarj edilen bir fare, görünür şarj bağlantı noktalarından ve kablolarından arındırılmış olur ve bu da çok daha kusursuz bir görüntü anlamına gelir.

Ayrıca Magic Mouse’u altından şarj etmek, şarj esnasında onun sabit ve dengeli kalmasına olanak sağlar. Fare üstten veya yanlardan şarj edilirse dengesizleşebilir ve devrilerek çeşitli hasarlara davetiye çıkarabilir.

Ancak Magic Keyboard’da işlerin tam tersi ilerlediği göz önüne alındığında, tüm bunlar pek de mantıklı gelmeyebilir.

Ayrıca önceki nesil Magic aksesuarlarında çift AA pil kullanılıyordu.

Bu pillerin giriş yeri klavyede üstteyken, farede alttaydı. Bu pil düzeni aslında o zamanlar pek de problem değildi çünkü bunlar değiştirilebilir ve aksesuarlar hemen tekrar kullanılabilirdi.

Fakat Apple, şarj edilebilir pillere geçiş yaptığında bir problemle karşı karşıya kaldı. Bu sorun klavyede değildi çünkü pilin konumu zaten şarj bağlantı noktası için en uygun yerdi.

Peki Apple, Magic Mouse’u yeniden tasarlayıp şarj bağlantı noktasını neden daha uygun bir yere taşımadı?

Aslında bu sorunun cevabı Apple’ın muhtemelen bunu bir sorun olarak görmemesidir. Çünkü 2 dakikalık şarj, Magic Mouse’a 9 saatlik bir kullanım süresi sağlar. Bu da kullanıcıların, kısa bir tuvalet molası sırasında şarja takacakları farelerini gün boyu kullanabilecekleri anlamına gelir.

Ancak Magic Mouse’un ters çevrilerek şarj edilmek zorunda olması ve böylelikle şarj sırasında kullanılmaması, Apple adına her ne kadar bir problem olarak görülmese de kullanıcılar bu durumdan oldukça rahatsızdır.

Kullanıcılar, Apple’ın her ne kadar minimalist ve şıklığın peşinde olduğunu bilseler de elbette kullanım kolaylığını da göz önünde bulundurur ve ürünler üzerindeki fikirlerini bu doğrultuda şekillendirir.

Ayrıca Apple’ın bunu bir sorun olarak görmediğini ileri sürmemimizin sebebi de Magic Mouse 2’nin tanıtımında yalnızca renk değişiklikleriyle karşılaşmamızdır. Yani Apple, Magic Mouse’un şarj girişi konumunda bir değişiklik yapmamıştır.

İlginizi çekebilecek diğer Apple içeriklerimiz: