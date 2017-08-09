Android telefonlarınızın bataryalarının çabuk bitmesine neden olan bir takım uygulamalar ve oyunlar bulunuyor.

Avast'ın yayınladığı liste sayesinde Android telefonların bataryalarını bitiren uygulamaları ve oyunları öğreniyoruz. Bu listede yer alan oyunlar ve uygulamar hiç de yabancı olmadığınız ve hatta birçoğunuzun günlük hayatta kullandığı uygulamalar ve oyunlardan oluşuyor.

Son on yılda çıkmış herhangi bir Samsung telefonunu kullanıyorsanız, aşağıdaki uygulamalardan birkaçını muhakkak kullanıyorsunuz demektir. Çünkü bu uygulamalar direkt olarak cihazınızla birlikte geliyor.

İşte cihazınızın bataryasını etkileyen uygulamalar ve oyunlar.

Android telefonlarda bataryayı sömüren 10 uygulama:

ES File Explorer File Manager by ES Global

BBC News

Microsoft Outlook

LINE (the Free Calls & Messages app)

Clean Master

Snapchat

Spotify Music

Netflix

Samsung’s Video Editor

Samsung WatchON

​Avast'ın listelediği uygulamalar, kısa süre içinde bataryanızın bitmesine büyük oranda etki ediyor. Özellikle de cihazınızda listedeki uygulamalardan birkaçı aynı anda bulunuyorsa durum çok daha kötü olabilir. Ayrıca Clean Master gibi uygulamar cihazınızı temizleme adı altında oldukça yorarak performansının düşmesine ve bataryasının azalmasına neden oluyor.

Android telefonlarda bataryayı sömüren 5 oyun:

My Talking Tom

Clash of Clans

Piano Tiles 2

Candy Crush Soda Saga

Candy Crush Saga

​Dilediğiniz tüm oyunları oynayabilirsiniz, piyano çalabilir ve Tom ile konuşabilirsiniz. Ancak tüm bunları yaparken büyük bir bataryaya ihtiyaç duyacaksınız çünkü yine Avast tarafından listelenen bu oyunlar, telefonunuzun bataryasının gerçek bir düşmanı olarak pusuda bekliyor.

Telefonunuzun bataryasını korumak istiyorsanız cihazınızdaki bu uygulamalardan ve oyunlardan kurtulmanız öneriliyor. Oyunlar konusunda opsiyonel olarak dilediğinizi yapma şansına sahipken, bazı Samsung uygulamaları, root yetkisi olmadan, bir türlü kaldırılamıyor ve bu da olağan bir batarya sorununa yol açabiliyor.