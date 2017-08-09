Avast'ın yayınladığı liste sayesinde Android telefonların bataryalarını bitiren uygulamaları ve oyunları öğreniyoruz. Bu listede yer alan oyunlar ve uygulamar hiç de yabancı olmadığınız ve hatta birçoğunuzun günlük hayatta kullandığı uygulamalar ve oyunlardan oluşuyor.
Son on yılda çıkmış herhangi bir Samsung telefonunu kullanıyorsanız, aşağıdaki uygulamalardan birkaçını muhakkak kullanıyorsunuz demektir. Çünkü bu uygulamalar direkt olarak cihazınızla birlikte geliyor.
İşte cihazınızın bataryasını etkileyen uygulamalar ve oyunlar.
Android telefonlarda bataryayı sömüren 10 uygulama:
- ES File Explorer File Manager by ES Global
- BBC News
- Microsoft Outlook
- LINE (the Free Calls & Messages app)
- Clean Master
- Snapchat
- Spotify Music
- Netflix
- Samsung’s Video Editor
- Samsung WatchON
Avast'ın listelediği uygulamalar, kısa süre içinde bataryanızın bitmesine büyük oranda etki ediyor. Özellikle de cihazınızda listedeki uygulamalardan birkaçı aynı anda bulunuyorsa durum çok daha kötü olabilir. Ayrıca Clean Master gibi uygulamar cihazınızı temizleme adı altında oldukça yorarak performansının düşmesine ve bataryasının azalmasına neden oluyor.
Android telefonlarda bataryayı sömüren 5 oyun:
- My Talking Tom
- Clash of Clans
- Piano Tiles 2
- Candy Crush Soda Saga
- Candy Crush Saga
Dilediğiniz tüm oyunları oynayabilirsiniz, piyano çalabilir ve Tom ile konuşabilirsiniz. Ancak tüm bunları yaparken büyük bir bataryaya ihtiyaç duyacaksınız çünkü yine Avast tarafından listelenen bu oyunlar, telefonunuzun bataryasının gerçek bir düşmanı olarak pusuda bekliyor.
Telefonunuzun bataryasını korumak istiyorsanız cihazınızdaki bu uygulamalardan ve oyunlardan kurtulmanız öneriliyor. Oyunlar konusunda opsiyonel olarak dilediğinizi yapma şansına sahipken, bazı Samsung uygulamaları, root yetkisi olmadan, bir türlü kaldırılamıyor ve bu da olağan bir batarya sorununa yol açabiliyor.