Apple'da Makine Mühendisi Bir Türk: Mert Onay

Apple'da makine mühendisi olarak görev yapan Mert Onay ve ilham verici hikayesi ile tanışın.

Teknoloji sektörünün olduğu kadar dünyanın da en prestijli şirketlerinden olan Apple, tıpkı kendisi gibi olan Facebook ve Google'da olduğu gibi bünyesinde binlerce çalışan barındırmakta ve bu çalışanlar, sadece Amerikalı değil, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin vatandaşları olarak karşımıza çıkıyorlar.

Hal böyle olunca Apple, Facebook, Google vb şirketlerde önemli işlerde görev yapan Türkleri görmek de pek nadir rastlamadığımız bir durum. İşte o çalışanlardan biri de Mert Onay. Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü mezunu olan Onay, Amerika'ya gittikten sonra birkaç farklı şirkette çalışmış ve sonunda Apple'ın dikkatini çekeren, dünya devinden iş teklifi almış.

O zamandan bu yana Apple bünyesinde makine mühendisi olarak görev yapan ve hala da çalışmakta olan Onay, Amerika'daki hayat şartlarından iş bulma sürecine ve daha pek çok şeye dair detayı, "Türkler Amerika'da ne yapıyor?" başlıklı video serileri ile YouTube'da dikkat çeken kanallardan olan Selman Kahya'nın videosunda anlatmış.