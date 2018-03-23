Apple, Engelli İnsanlar İçin Emoji Önerisinde Bulundu

Apple, engelli bireylere dikkat çekmek için çeşitli engelleri temsil edecek bir dizi yeni emoji önerisinde bulundu.

Apple'ın öneriye sunduğu emojileri arasında; rehber köpekler, protez bir kol, işitme cihazı gibi bir çok varyasyon bulunuyor. Zaman içersinde daha da artması beklenen bu varyasonlar ile toplumun bu tür engeller yaşayan insanlara karşı hassasiyetinin ve duyarlılığının daha da arttırılması amaçlanıyor.

Apple, Unicode Costortium için yaptığı açıklamada 'Bu tüm olası engellerin tam bir listesi değil fakat önerimiz kabul edildiği takdirde benzeri bir çok emojiyi sağlayacağız.' sözleri ile bu konudaki isteklerini kamuoyuna sundu

Apple, önerme olarak sunduğu 13 emojinin geliştirilmesi için Amerikan Körler Derneği, Serebral Palsy Vakfı ve Ulusal Sağırlar Derneği gibi bir çok oluşum ile dirsek temasında olduklarını belirtti.

Unicode, en son Ağustos ayında kızıl saçlı bireyleri, farklı renk tonundan insanların temsilini ve kadın süper kahramanları içeren 157 adet yeni emojiyi onaylamıştı. Bu doğrultuda Apple’ın yeni önerisi de büyük ihtimalle Unicode Teknik Komitesi tarafından kısa sürede kabul görecektir.