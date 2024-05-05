Yazı tipi deyince aklınıza gelen ilk 3’ten biri eminiz ki Comic Sans’tır. En hızlı yayılan ve en çok tartışılan yazı tiplerinden Comic Sans, çabucak popülerlik kazansa da sanat ve tasarım dünyasından tepki aldı. Peki bu tepkinin sebebi neydi?

Pek çok kişinin gözünde bir kültür ikonuna dönüşen Comic Sans’ın da hikâyesi olur mu demeyin.

Bu sevimli ve çocuksu yazı tipinin ardında yatan serüvenden sonra sizin fikrinizi de merak ediyoruz.

Comic Sans, 1994’te Microsoft Bob ile ortaya çıktı.

Microsoft’ta tasarımcı olarak çalışan Vincent Connare, Microsoft Bob yazılımındaki köpek karakter Rover’ın konuşma balonları için kullanılan Times New Roman yazı tipinin çok ciddi olduğunu düşündü. Bunun için de yeni bir yazı tipi tasarladı.

Connare, yazı tipini oluştururken DC Comics'in "The Dark Knight Returns" ve "Watchmen" çizgi romanı karakterlerinin konuşma balonlarını inceledi. Comic Sans da tam olarak bu çizgi romanlardaki basit ve anlaşılır yazı stiline sahip olacak şekilde tasarlandı. Yazı tipinin amacı eğlenceli ve samimi bir hava yaratmaktı.

Bir anda popülerlik kazandı.

Comic Sans, Microsoft Bob’tan çok daha fazlası oldu ve birçok yerde kullanılmaya başlandı. Microsoft 3D Movie Maker’a eklendi ve açılır bütün pencerelerde, yardım bölmelerinde Comic Sans kullanıldı. Sonrasında da devam edildi ve Windows 95 Plus da artık Comic Sans’ı dahil etti.

Windows 95 OEM sürümünde standart yazı tipi olmasının üzerine ise artık Comic Sans, Microsoft Publisher ve Internet Explorer için varsayılan yazı tipi hâline geldi.

Varsayılan yazı tipi olmakla da kalmadı. Eğitim kayıtlarından parti davetiyelerine, iş yazışmalarından pankartlara kadar pek çok yerde Comic Sans görülmeye başlandı.

Ciddi olması gereken yazılarda bile kullanılması tasarım dünyasında rahatsızlık yarattı.

Comic Sans yaygınlaştıkça tasarım dünyasında âdeta bir "anti-kahramana" dönüştü. 2000'lerin başında Comic Sans'a karşı bir tepki olarak "Ban Comic Sans" hareketi bile başladı. Hareketin amacı yazı tipinin yanlış kullanımına dikkat çekmek ve daha uygun alternatifler önermekti. Ancak ironik bir şekilde, bu kampanya yazı tipinin daha popüler olmasını ve onun bir pop kültür fenomeninin dönüşmesine de olanak sağladı.

Nefretin nedenleri, estetik ve teknik açıdan bazı dezavantajlarının olmasıydı. Hem karakter aralığı tutarsızdı hem de özellikle büyük metin alanlarında gelişigüzel bir görünüme yol açıyordu.

Herkesin yazı tipine kimse karışamaz.

Comic Sans günümüzde sevimli görünümü ve okunaklı yapısı sayesinde özellikle çocuklar ve disleksi gibi okuma güçlüğü çekenler tarafından tercih edilen bir yazı tipi olmaya devam ediyor.

Bu yazı tipini sevip sevmemek tamamen kişisel bir tercih meselesi hâline gelmiş olsa da Comic Sans'ın tasarım ve tipografi dünyasındaki yerini koruduğu su götürmez bir gerçek. Comic Sans belki de "kötü" bir ürünün bile nasıl ikonik bir hâl alabileceğinin canlı bir örnek olarak tarih geçmiş durumda.

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