Windows 10 ve Windows 11 için yayımlanan "KB5036893" kodlu güncellemede önemli bir sorun tespit edildi. Microsoft'un açıklamasına göre bu güncelleme, VPN servislerini bozuyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un Windows 10 ile Windows 11 için yayımladığı "KB5036893" kodlu yazılım güncellemesi, kullanıcıların canını sıkmaya başladı. Çünkü bazı kullanıcılar, bu güncellemeyi yükledikten sonra VPN servislerine bağlanamaz oldular.

Üstelik Microsoft, konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve sorunu kabul etti. Ancak bunun için acil bir düzeltme yapılmayacak. Henüz çözüm için çalıştıklarını söyleyen Microsoft yetkilileri, sorunun ancak daha sonra kullanıma sunulacak bir güncelleme ile çözüleceğini duyurdu.

Bozulan VPN servislerine ulaşmanın tek yolu var: Ama...

Microsoft konuyla ilgili resmî bir düzeltme yapmamış olmasa da VPN sorunundan kurtulmanın bir yolu var. Bu yol, tahmin edebileceğiniz üzere KB5036893 kodlu güncellemeyi kaldırmak. Ancak burada da şöyle bir sıkıntı var. KB5036893 kodlu güncelleme, temelinde güvenlik açıklarına odaklanıyor. Yani güncellemeyi kaldırmanız hâlinde en yeni güvenlik korumasından mahrum kalmış olacaksınız.

Bu arada; KB5036893 kodlu güncellemedeki en önemli sorun VPN servislerine ulaşamamak ancak güncellemenin bir hatası daha var. Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre bu güncellemeyi yükleyenler, kullanıcı hesabı profil resimlerini değiştirmek istedikleri zaman sorun yaşayabilirler. Ancak bu çok da önemli bir durum değil.