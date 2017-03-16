Apple sektördeki inovatif öncülüğüne sağlık takip sistemlerini donanımlarıyla birleştirerek devam ediyor.

Apple kullanıcılarına sunduğu donanımların içinin boş olmasından hiç hoşnut olmayan bir firma. iPhone 7 modelleriyle beraber kalkan kulaklık girişiyle birlikte AirPods ürününü tüm cihazlarına uyumlu bir şekilde piyasaya sunan firma, kablosuz kulaklıklarını geliştirmeye devam ediyor.

Apple’ın perşembe günü yayınlanan bir patent başvurusu, şirketin gelişmiş AirPod seti geliştirdiğini öne sürerek, biyometrik ölçümler almak için sensörlerle donatılmış bir kablosuz kulaklık sistemini geliştirdiklerinin ayrıntılarını gösteriyor.

Apple patentlerinin her biri, ABD Patent ve Ticari Markalar Ofisi tarafından yayınlandı. "Biyometrik Algılama ile Kulaklıklı ve Mikronlu Cihazlar" başlıklı patentlerin açıklamasıyla birlikte verilen resimler, büyük bir işitme cihazına benzeyen kulaklıkları gösteriyor. Şu an geliştirme aşamasında olduğunu varsayarsak daha şık bir şekle bürüneceği öngörülebilir. Bununla birlikte, çizimler sadece illüstrasyon amaçlı olduğu için estetik kaygı taşımadan geliştirilen teknolojideki inovasyonu gözler önüne seriyor.

Mevcut AirPods’ların donanımına ek olarak bu yeni tasarımlar dizisi; biyometrik sensör, pil ve ile tamamlanmış bir cihazı ayrıntılı olarak açıklıyor. Bununla birlikte iddialar, her bir patentin ayrı bir cihaza ait olduğu yönünde. Kulaklıklarda bulunan PPG sensörler, kalp atış hızını ölçmeye yarayan bir teknolojinin kullanılacağına kesinlik kazandırıyor.

Geleneksel kulaklık tasarımı PPG sensör ölçülerine uygun olamasa da Apple, kulaklarımızda bulunan ufak çıkıntı ile temas kurmak için sensörü hoparlörün açıklığına doğru konumlandırmış. Kulak kanalının çıkışında bulunan tragus tepeciği kan basıncı ve kalp atış hızını ölçümlemek için vücuttaki en ideal yerlerden biridir.

Apple Watch’ın sahip olduğu teknoloji gibi kulaklık tabanlı PPG sensörü anlaşılan o ki ergonomik bir tasarım ile yeni AirPods’larda yerini alacak.

İkinci bir belgedeki iddialar; kandaki oksijen miktarını ölçmek için VO2 sensörü, stress seviyesini ölçmek için galvanik deri verilerini toplayan GCR sensörü, kardiyolojik verileri almak için EKG ve ICG sensörleri ve bir sıcaklık sensörünün kulaklık donanımına dahil edilmesi ile ilgili. Aynı zamanda bulunduğunuz ortamın sıcaklık verilerini hassas bir şekilde ölçümleyebilecek bir tasarıma sahip

Hala Apple’ın bir aksesuar olarak satışa sunduğu AirPods bu teknolojiler sayesinde firmanın ayrı bir ürün kategorisi oluşturmasını sağlayabilir. Kulaklık ile check-up yaptırma fikri şu an için biraz uçuk dursada Apple sağlık verilerini hızlı bir şekilde toplamak için sağlam işlerin peşinde koşturuyor.