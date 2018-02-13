Apple ve Kevin Durant'ten Yeni Bir TV Serisi Geliyor

Apple'ın Kevin Durant ile bir televizyon serisi konusunda anlaştığı ve çok yakında NBA ve Kevin Durant sevenleriyle buluşacağı konuşuluyor.

2 yıl önce Oklahoma City Thunders'ı ve partneri Russell Westbrook'u bırakarak Golden State Warriors'un yolunu tutan ve burada bir şampiyonluk bir de NBA finaller MVP'liği kazanan 'Durantula' lakaplı Kevin Durant ve Apple işbirliği ile yeni bir televizyon serisi hazırlanıyor.

Şu an için serinin içeriği hakkında bir bilgi sahibi olmasak da büyük ihtimalle Kevin Durant'in yaşam hikayesini belgesel tadında ve maçlardan görüntülerin Kevin Durant tarafından seslendirilip yorumlanması şeklinde ilerlemesi oldukça olası olan yapımın ismi ise 'Swagger' olacak.

Bu yapımın prodüksüyon işlemleri Imagine Television ve Kevin Durant'ın kendi şirketi olan Thirty Five Media (forma numarası olan 35'ten esinlenilmiş) tarafından yapılacak. Apple'ın üzerinde uzun süredir çalıştığı bilinen ve kendisine özel prodüksiyonlara katkı yapması beklenen Swagger'ın yazarlığını ise Reggie Rock Bythewood üstlenecek. Önümüzdeki günlerde daha fazla bilgi almayı beklediğimiz yapım, umarız NBA severlerin beğeneceği bir televizyon şovu olur.