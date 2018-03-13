Apple Watch'a Uygun Fiyatlı Rakip: Fitbit Versa Tanıtıldı

Fitbit, 200 dolarlık yeni akıllı saati 'Versa'yı tanıttı. Üstün özellikleriyle ve şık tasarımıyla dikkat çeken saatin getirdiği yeniliklere hep beraber göz atalım.

Fitbit, Apple Watch'a göre uygun fiyatlı yeni akıllı saati 'Versa'yı tanıttı. Şık tasarımı ve giriş seviyesi Apple Watch'a göre 50 dolar daha uygun olması, Fitbit Versa'yı tercih sebebi yapabilir. 200 dolar fiyat etiketine sahip saat, Nisan ayından itibaren kullanıcılarla buluşacak.

Yüksek fiyatlı selefi Fitbit Ionic için geliştirilen tüm uygulamalarla uyumlu olacak olan saat, Ionic'te yapılan hataları düzeltmeye geliyor. Fitbit Ionic'in daha ince ve ucuz versiyonu olarak görülen Fitbit Versa, Apple Watch'un en güçlü rakiplerinden biri olarak görülüyor. Pebble Time'a da benzeyen tasarımıyla Fitbit Versa, şık tasarımının yanında dikkat çekici özelliklere sahip.

4 gün pil ömrü, kalp atış sensörü, 50 metreye kadar suya dayanıklılık, dahili müzik depolaması, yüzlerce saat arayüzü ve uygulamayla uyumluluk gibi birçok özelliğe sahip saat; Fitbit'in bugüne kadar ürettiği en iyi akıllı saat olmaya aday. Fitbit Ionic'te bulunan dahili GPS'e ise Versa'da yer verilmemiş. Ionic'ten tek eksisi bu olsa da, kullanışlılık bakımından Versa öne çıkıyor. Daha küçük ve ince bir akıllı saat olan Fitbit Versa, bu konuda Ionic'ten ayrılıyor. Siyah, gümüş ve roze altın olarak 3 farklı renk seçeneğiyle gelecek olan alüminyum gövdeli saat; çeşitli silikon, deri, çelik gibi farklı kayış seçeneklerine sahip olacak.

Yazılımsal olarak da çeşitli yeniliklere sahip olan saat, kadınlar için özelleştirilmiş bazı seçeneklere sahip olacak. Bunun dışında hızlı cevaplama özelliği ile Fitbit OS 2.0, saat üzerinden mesajlara cevap verebilmenize (sadece Android cihazlarda) olanak sağlayacak. NFC ile ödeme teknolojilerinin geliştiği bu dönemde, Fitbit Pay adlı uygulama sayesinde saatinizle hızlıca ödeme yapabileceksiniz.

Fitbit Versa, akıllı özellikleri ve şık tasarımıyla gerçek bir akıllı saat deneyimini bizlere sunmayı hedefliyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Fitbit Versa, Apple Watch ve diğer akıllı saatlerle girdiği yarışta kendine iyi bir konum edinebilir mi?