Dünya, 2.4 Milyar Yıl Önce Yaşamı Destekleyecek Hale Geldi!

Yeni bir araştırmaya göre 2.4 milyar yıl önce Dünya üzerindeki karasal alan oranı ani bir şekilde arttı. Bu artış, gezegenin yaşamı destekleyecek kadar soğumasına neden oldu.

Hepimiz biliyoruz ki tek evimiz olan Dünya, günümüzden milyarlarca yıl önce hiç tanıyamayacağımız bir haldeydi. 1-2 milyar kadar önce Dünya üzerindeki karalar bambaşka şekillerdeydi. Daha da geçmişe gittiğimizde ise karaların denizlere oranı günümüzden katbekat düşüktü. Fakat dinamik bir yapıda olan Dünya, sonunda karasal yaşamı destekleyebilecek kadar fazla karaya kavuşmuş oldu.

Nature dergisinde bugün(24 Mayıs) yayınlanan bir çalışmaya göre Dünya’da en fazla rastlanılan tortul kaya olan şist örnekleri gösteriyor ki gezegenimiz, 2.4 milyar yıl önce büyük bir değişim göstermiş. Kabuğun hemen altında bulunan manto, 2.4 milyar yıl önce bir miktar soğuyarak kabuğun kalınlaşmasını ve su yüzeyine çıkmasını sağladı. İlk kıtasal çarpışmaların yaşandığı bu dönemde kabuk, ani bir değişimle deniz yüzeyine çıkarak Dünya’daki kara miktarını günümüzün 3’de 2’si oranına çıkardı.

Her bir kıtadan alınan 278 şist örneğinin ortaya çıkardığı bu gerçek, Dünya’nın günümüzdeki yaşamı destekleyecek gezegen olma sürecine 2.4 milyar yıl önce başladığını gösteriyor. Zira kara miktarı günümüzdeki seviyeye ulaşmamış olsaydı bundan yalnızca karasal yaşam değil, denizlerin altındaki yaşam da etkilenirdi.

Dünya bir zamanlar neredeyse tamamen denizlerden oluşuyordu. Gün ışığı yalnızca denizlere düşüyordu ve suyu ısıtıyordu. Bu nedenle Dünya çok daha sıcak bir gezegendi. Dakat 2.4 milyar yıl önce kara oranında bir anda artış olunca Dünya’daki deniz oranı azalmış oldu. Buna ek olarak kayalar, atmosferdeki karbondioksiti emip atmosferdeki oksijen oranını arttırınca Dünya hızlı bir şekilde soğumaya başladı. Bu soğuma önce Dünya’ya ilk kez kar yağmasına, sonra da ilk buzulların oluşmasına neden oldu. Ardından ilerleyen süreçte ise karalar bugünkü şekline kavuşmuş oldu.