Energizer, çocuklar için büyük tehlike teşkil eden "pil yutma" vakalarının önüne geçebilecek bir pil tanıttı. Yeni pil, ağza alındığında mavi bir boya salarak ebeveynleri uyarıyor.

Küçük yaştaki çocuklar, ne bulurlarsa ağızlarına sokabiliyorlar. Piller de bunlardan biri. Her yıl binlerce ebeveyn, pil yutan çocukları için hastaneye gidiyorlar. Bu tarz vakalar, tahmin edebileceğiniz gibi çok tehlikeli sonuçlar oluşturabiliyor ve ölüme kadar gidebiliyor.

Batarya firması Energizer’ın geliştirdiği yeni bir teknoloji de özellikle düğme pil yutan çocuklara odaklanıyor ve dünya çapında kullanılabilecek bir pili bizlerle buluşturuyor. Şirketin yeni ürünü, tüm dünyada çocuk güvenliği konusunda büyük bir adım olabilir.

Pil, tükürük ile temas ettiğinde mavi boya salıyor ve saniyeler içinde ebeveynleri uyarıyor

Energizer’ın yeni lityum düğme pilleri, çocukların yutması durumunda ebeveynleri uyarmak için tasarlandı. Toksik olmayan acı tada sahip bir kaplamayla donatılan pil, bunu “renk uyarı teknolojisi” isimli bir sistemle yapıyor.

Bu teknoloji, pil tükürük benzeri bir ıslaklıkla temas ettiğinde yalnızca birkaç saniye içinde mavi bir boya açığa çıkarıyor. Çocuklar, toksik olmayan kaplamanın acı tadını alırken ağızlarında bu mavilik belli oluyor. Böylece ebeveynler ağızlarına pil aldıklarını anlayarak hemen aksiyon alabiliyorlar. Energizer’ın aktardığına göre piller, aromalı bir sporcu içeceğinde bulunandan bile az seviyede gıda sınıfında bir boya içeriyor. Herhangi bir zarar olmayan bu boya, diş fırçalama veya birkaç yıkamadan sonra ağızdan kayboluyor.

Energizer, düğme bataryalarında 3 farklı koruma sistemi sunduğunu ve bunu dünyada yapan ilk markası olduğunu belirtti. Bu sistemler, çocukların erişmesini engelleyen ambalaj, toksik olmayan acı kaplama ve renk uyarı teknolojisi. Tüm özellikler bir araya geldiğinde çocukların pilleri yutma riski minimuma indiriliyor.

Pil yutmak, eğer hızlı davranılmazsa yalnızca iki saat gibi kısa bir sürede boğazı ve yemek borusunu yakabilen, zararlı kimyasal reaksiyonlara yol açarak ölüme bile neden olabilen bir durum. Yani acil müdahale şart. Yeni pilin bu konuda çok etkili olacağını söyleyebiliriz. Acı kaplama, çocukların ağzından çıkarmasını sağlarken renk teknolojisi de direkt olarak ebeveynleri bilgilendirebilir. Bu şekilde de hızlı tıbbi müdahale yapılması mümkün olacaktır.