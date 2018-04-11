Yapay zeka üzerinde araştırma yapan bilim insanları, video ve fotoğraflarda yapay zeka aracılığı ile gerçekleştirilen değişikliklerin yine yapay zeka ile tespit edilmesini sağlayan bir algoritma geliştirdi.

Yapay zekanın, video ve fotoğraflarda yüz değiştirme işlemlerinde kullanıldığı oldukça yaygın bir gerçek. Daha önce pornografik videolar üzerinde bu tür oynamalar yapılıp, çok da hoş olmayan olaylar yaşayan fazlasıyla insan olmuştu örneğin. Ancak araştırmacılar, olaya mantıklı bir açıdan bakıp 'eğer yapay zeka bunu yapabiliyorsa, bunun ne zaman yapıldığını tespit etmek için de kullanılamaz mı' gibi zekice bir soru sormuşlar ve elde ettikleri sonuçlar da bir hayli başarılı.

Yeni yayınlanan bir makale; hazırlanan yeni bir algoritma sayesinde, bir video internet üzerinden yayınlanır yayınlanmaz, üzerinde bir oynama olup olmadığının tespit edileceğini söylüyor. Münih Teknik Üniversitesi'nden bir ekip, oluşturdukları bu yeni algoritma sayesinde videoların ne zaman değiştirildiğini dahi anında tespit edebiliyor. XceptionNet ismini verdikleri bu algoritma, oluşturulan veritabanı ve tespit için yapılan eğitimler sayesinde görevini kusursuz şekilde yerine getiriyor.

XceptionNet, şimdiye kadar bu amaçla kullanılan rakiplerinin tamamını hız ve doğruluk olarak geride bırakmış durumda. Bu oldukça faydalı olsa da aynı zamanda yapılan sahtekarlıkların da kalitesinin artacağı düşünülüyor. XceptionNet'in, yapılan oynama ne kadar gelişirse gelişsin bunu fark edeceğini savunan ekip, yalnızca gelecekte bu durumun diğer yöntemleri zora sokacağını düşünüyor.