Asus Zenfone 3 ailesinin yeni üyesi Go, başlıca özellikleri ve farklı renklerdeki model görselleri ile kendini gösterdi.

Zenfone ailesini genişletmeye devam eden Asus, ilk olarak 2015'te karşımıza çıkardığı Go cihazının şimdi de yeni versiyonunu sunmaya hazırlanıyor.

2015 yılında karşımıza çıkan Asus Zenfone Go ZC500TG, Zenfone 2 ile tasarım konusunda ciddi bir benzerlik göstermekteydi ki bu tasarım, biraz hantal bir tasarım olarak ele alınabilirdi.

Bir diğer yandan Zenfone 3 Go ise, Zenfone 3 ailesinin diğer üyelerinde olduğu gibi estetik bir tasarıma sahip. Arka paneli bir önceki modele göre düz olan Zenfone 3 Go'nun ön kısmında da herhangi bir fiziksel tuş mevcut değil. Zenfone 3 Go, tasarımsal hatları ile Oppo ve Meizu'nun cihazlarını da biraz anımsatmakta.

Farklı renk seçeneklerinde görselleri ile karşımıza çıkan telefonun başlıça özellikleri de ortaya çıkmış durumda. Bu özellikler şöyle:

5-inç, 720p ekran

Qualcomm Snapdragon 410 çipset

2GB RAM

16GB sabit depolama alanı

13 megapiksel arka ve 5 megapiksel ön kamera

Açıkcası özellikler dolayında telefonda dikkat çeken zaten "hmm bak bu iyiymiş" diyebileceğimiz bir şey yok. Standart, giriş seviyesinde bir cihaz denebilir. MWC 2017'de görücüye çıkacak Asus Zenfone 3 Go'nun fiyatının 150 euro civarında olacağı beklenmekte.