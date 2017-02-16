Zenfone ailesini genişletmeye devam eden Asus, ilk olarak 2015'te karşımıza çıkardığı Go cihazının şimdi de yeni versiyonunu sunmaya hazırlanıyor.
2015 yılında karşımıza çıkan Asus Zenfone Go ZC500TG, Zenfone 2 ile tasarım konusunda ciddi bir benzerlik göstermekteydi ki bu tasarım, biraz hantal bir tasarım olarak ele alınabilirdi.
Bir diğer yandan Zenfone 3 Go ise, Zenfone 3 ailesinin diğer üyelerinde olduğu gibi estetik bir tasarıma sahip. Arka paneli bir önceki modele göre düz olan Zenfone 3 Go'nun ön kısmında da herhangi bir fiziksel tuş mevcut değil. Zenfone 3 Go, tasarımsal hatları ile Oppo ve Meizu'nun cihazlarını da biraz anımsatmakta.
Farklı renk seçeneklerinde görselleri ile karşımıza çıkan telefonun başlıça özellikleri de ortaya çıkmış durumda. Bu özellikler şöyle:
- 5-inç, 720p ekran
- Qualcomm Snapdragon 410 çipset
- 2GB RAM
- 16GB sabit depolama alanı
- 13 megapiksel arka ve 5 megapiksel ön kamera
Açıkcası özellikler dolayında telefonda dikkat çeken zaten "hmm bak bu iyiymiş" diyebileceğimiz bir şey yok. Standart, giriş seviyesinde bir cihaz denebilir. MWC 2017'de görücüye çıkacak Asus Zenfone 3 Go'nun fiyatının 150 euro civarında olacağı beklenmekte.