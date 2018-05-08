Atmosferinde Bulut Olmayan İlk Gezegen Keşfedildi

Gök bilimciler, ilk kez atmosferinde bulut bulunmayan bir gezegen keşfetti. WASP-96b adı ile anılan bu gezegenin atmosferi sodyumdan oluşuyor.

İngiltere'de Exeter Üniversitesi'nin yürüttüğü araştırmalar sırasında dünyadan yaklaşık 980 ışık yılı uzaklıktaki Anka Takımyıldızı'nda bulunan WASP-96b gezegeninin atmosferinde bulut olmadığı keşfedildi.Avrupa Güney Gözlemevi'nin Çok Büyük Teleskobu'nu (ÇBT) kullanan ekip, gezegenin yörüngesindeki yıldızın önünden geçtiği sırada yıldızın ışığındaki azalmayı ölçerek gezegenin atmosferini anlamaya çalıştı. Elementlerin özelliklerini belirlemeye yardımcı olan ölçümlerde gezegenin atmosferinin sodyumdan oluştuğu ve gökte hiç bulutsu yapı olmadığı ortaya çıktı.

Gezegen aynı zamanda oldukça sıcak ve bir tür gaz devi. Jüpiterden yaklaşık olarak %20 daha büyük olan gezegenin kütle bakımından ise Satürn'e benzediği düşünülüyor. Satürn ile kütle bakımından yakınlığı sebebi ile araştırmacılar gezegeni 'sıcak Satürn' olarak da anıyor. Gezegenin sodyum miktarının ise güneş sistemimizde yer alan birçok gezegenin atmosferindeki sodyum miktarı ile benzediği düşünülüyor.

Sodyum, evrende en bol miktarda bulunan 7. element ve bilim insanları uzun zamandır gaz devi gezegenlerin sodyum açısından çok zengin olduğunu düşünüyordu. Ancak bu bilgi WASP-96b'nin keşfine kadar kanıtlanmış değildi. Bu da uzay araştırmacılarının gaz devlerini anlamalarını ve gelecekte daha fazla bilgiye ulaşmalarını sağlayacak.

Gezegenin bu bulutsuz yapısının gelecekte yapılacak araştırmalarda su, karbonmonoksit ve karbondioksit miktarlarına dair bilgilerin elde edilmesini kolaylaştıracağı düşünülüyor. Ancak şu an için bilgimiz gezegenin yalnızca çok sıcak ve bulutsuz olduğuyla sınırlı. Yine de atmosferinde bulut olmadığı için hakkında çok şey öğrenebileceğimiz bu gezegene dair yeni bilgiler merakla bekleniyor.