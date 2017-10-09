Avrupa Birliği Üyesi Ülkelere Ücretsiz İnternet Geliyor

Avrupa Birliği Konseyi, üye ülkelerdeki halka açık alanlarda ücretsiz internet sağlaması adına sunulan projeyi onayladığını duyurdu.

AB Konseyi, üye ülkelerde kamuya açık alanlarda ücretsiz internet noktaları kurulmasını öngören düzenlemeyi onayladı. Düzenleme ile birlikte üye ülkelerde belediye, hastane, park gibi kamusal alanlarda ücretsiz kablosuz internet sağlayan noktalar kurulacak.

Projede, AB için Wi-Fi adlı projeye 2019’a kadar toplam 120 milyon avro bütçe ayrılacak. Bu kaynak, ilk olarak internet bağlantısının sınırlı veya sıkıntılı olduğu bölgelerdeki kamusal alanlarda halka ücretsiz kablosuz internet desteği sağlayacak 6 bin nokta kurulmasına olanak tanıyacak.

Kablosuz internet noktaları kurulmasının ve gerekli cihazların alınmasının maliyetini Avrupa Birliği üstlenecek. Projeyi hayata geçirecek şehirler ise ‘ilk gelen alır’ yaklaşımı ile belirlenecek. Ücretsiz kablosuz internet projesinin 2017 yılının sonuna kadar başlatılması bekleniyor.