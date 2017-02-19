Bir bahis sitesinin reklamını yapan ünlü YouTuberlar Craig Douglas ve Dylan Rigby, yasal olmayan bir siteyi tanıttıkları için 300 bin dolar para cezası aldı.

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde ülkemizin en popüler YouTube kanallarından Kafalar kanalının bir videolarında yasa dışı bahis sitesinin reklamını yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındıkları söylenmiş ancak daha sonra konuyla ilgili sadece ifade için çağrıldıkları öğrenilmişti. Bu kez benzer bir olay İngiltere'de yaşandı ancak daha farklı bir şekilde sonuçlandı.

1 milyondan fazla abonesi olan ve genellikle FIFA videoları çeken Nephentez isimli YouTube kanalının sahipleri Craig Douglas ve Dylan Rigby, bir videolarında yasa dışı bahis sitesinin reklamını yaptı. Bu konuyla ilgili şikayet edilen YouTuberlara konuyla ilgili dava açıldı.

Konuyla ilgili İngiliz Kumar Federasyonu tarafından başlatılan davada izleyicilere FIFA 16 oynayarak para kazanabileceklerini söyleyen ve yasa dışıb bir bahis sitesinin reklamını yapan yayıncıların 330 bin dolar para cezası almasına karar verildi.