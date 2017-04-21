Bilim İnsanları 'Gizemli Steril Nötrino'nun Hiç Var Olmamış Olabileceğini İfade Ediyorlar

Yapılan yeni analizler, varlığı ile karanlık madde, madde/anti-maddenin oluşumu gibi bilim insanlarının hala sırlarına erişemediği konuları aydınlatabileceğine inanılan 'steril nötrinolar'ın aslında var olmadığına işaret etmekte.

Nötrinoyu, "ışık hızına yakın hıza sahip, elektriksel yükü sıfır olan ve maddelerin içinden neredeyse hiç etkileşmeden geçebilen temel parçacıklardandır" şeklinde tanımlayabiliriz. Bugüne dek, nötrinoların 'muon' 'elektron' ve 'tau' olarak adlandırılan üç farklı tipinin varlığı belirlenmişti ve yapılan araştırmalar sadece kütleçekimi yoluyla etkileşen ve “steril nötrino” adı verilen, dördüncü bir nötrino tipinin varlığına işaret etmekteydi. Fakat bir nükleer reaktörden gelen yeni veriler, aslında bu dördüncü nötrino türünün hiç var olmamış olabileceğini göstermekte.

Bilim insanları, nükleer reaktörlerde üretilen antinötrinoların veya nötrinoların karşı madde modellerinin, tahmin edilenle var olan sayıları arasında bir tutarsızlık olduğunun uzun zamandır farkındalardı ve bu durumun oluşumunu 'steril nötrino'lara atfediyorlardı. Physical Rewiew Letters'da geçtiğimiz günlerde yayınlanan çalışmada ise, bu reaktör anti-nötrino tutarsızlığının, steril nötrino olarak bilinen yeni bir varsayımsal parçacıktan kaynaklanmadığını ortaya koymakta.

Nötrinolar neredeyse kütlesiz, cansız ve ulaşılması inanılmaz derecede zor olan parçacıklardır. Bu hayalet parçacıklar, güneşin ateşli kalbinde üretilip, her gün vücudumuzun her santimetresinden fark edilmeksizin geçip giderler. Antinötrino olarak adlandırılan anti-madde modelleri de (yeryüzünde) nükleer reaktörlerde beta çözünmesi sırasında oluşmaktadırlar. Bu beta bozulma süreci anti-nötrino reaktör anormalliği olarak adlandırılmaktadır. 2011 yılında bilim insanları, nükleer reaktörlerde anti-nötrinonun ne sıklıkla bulunması gerektiğine dair, teorik bir parçacık fiziği modeli ortaya koymuşlardı. Bu yeni modele dayanarak da, dünyanın dört bir yanından gelen veriler, reaktörlerin beklenenden çok daha az anti-nötrino ürettiğini fark ettiler. Tahmini anti-nötrinolardan bazıları, bir şekilde yok oluyordu. Bu tutarsızlığı açıklayan önde gelen teorilerden biri, bu kayıp anti-nötrinoların bir kısmının steril nötrinolar olarak adlandırılan varsayımsal parçacıklara dönüştüğünü ileri sürmekteydi.

Çin'de bulunan nükleer santral Daya Bay sözcüsü Kam-Liu Bak, olası açıklamalar arasında en heyecan verici ihtimalin steril nötrinonun varlığına işaret ettiğini ancak şu an için varlığına dair herhangi bir ibareyle karşı karşıya olmadığımızı ifade etmekte. Çünkü şayet steril nötrinonun varlığı doğrulanabilseydi, bilim dünyasında kafa karışıklığına neden olan pek çok bilinmeyen de çözüme ulaşmış olacaktı. Karanlık Madde "Dark Matter" ile evrendeki madde/anti-madde ilişkisi bu çözüm bekleyen bilmecelerden sadece iki tanesi...

Tutarsızlığı açıklayabilmek adına steril nötrinolar üzerinde durulmasının en temel sebebi ise, evrendeki maddenin çoğunu oluşturduğu düşünülen karanlık madde

ile benzer özelliklere sahip olmasıydı. Örneğin, steril nötrino da karanlık madde gibi, görünür ışıkla etkileşime girmemekte. Fakat görünen o ki, steril nötrino diye adlandırılan yeni parçacık hiç var olmamış bile olabilir yani evrenimiz hala cevaplanmayı bekleyen sorularla dolu.

