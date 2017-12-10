Bilim kurgu yapımlarda konu edinilen, kimi hızlı hareket etmeyi, kimi yük taşımayı, kimiyse üstün savaş güçlerini beraberinde getiren zırhlı ve dış iskelet giysilerinden oluşan 10 tanesini konu ediniyoruz yazımızda.

Zırh ve dış iskeletler, bilim kurgunun vazgeçilmezleridirler. Geleceğin savaş meydanındaki askerlerinin imkanlarını güçlendiren bu giysiler, onlara düşman karşısında avantaj sağlar.

Zırhların hepsi birbirinin aynı değildir. Bazıları vardır ki diğerlerinden daha üstün tasarıma sahiptirler. Aşağıda bu tasarımlardan derlediğimiz zırhları göreceksiniz. Öyle ki, savaş meydanında olsanız, karşı karşıya gelmek istemeyeceğiniz türden.

Caterpillar P-5000 Work Loader, Aliens

James Cameron’ın Aliens adlı filminde gördüğümüz Caterpillar P-5000 Work Loader, bilim kurgu donanımlarının ikonik bir parçası haline gelmişti. Teknolojinin hızla gelişiyor olması nedeniyle benzer bir tasarıma yakında gerçek dünyada da denk gelme ihtimalimiz yüksek oldukça. İşçilerin etraflarında bulunan ekipman ve yükleri, hızla ve kolayca taşımalarına imkan sağlamak üzere tasarlanmış.

EXO-Suit, Elysium

Neill Blomkampp 2013 yapımı Elysium adlı filminde dünyayı, çok sayıda dövüşçü robotla dolduruyor. Fakat insanların da kendilerine has güçlendirmeleri söz konusu. Filmdeki Exo Suit’in kökleri, gerçek dünya teknolojisine dayanıyor. Her ne kadar iş için tasarlanmış olsa da, filmin karakterleri bu giysileri dövüş esnasında avantaj elde etmek için kullanıyorlar.

Exo Suits, Call of Duty: Advanced Warfare

Yakın bir gelecekte gerçekleşen bu sahnede özel askeri firmalar dünya hükümetleri adına savaş ediyorlar. 2014 yılının Call of Duty: Advanced Warfare yapımında ağırlıklı olarak oyuncunun oyundaki hareketlerini güçlendiren dış iskeletler bulunuyor.

Savaş Ceketleri, Edge of Tomorrow

Doug Liman’ın 2014 yılı yapımı ‘Edge of Tomorrow’ adlı filminde, uzaylı işgaline karşı savaşan, Combact Jackets adlı ağır işler için kullanılan dış iskelet yapıları kullanan bir insanlık canlandırılıyor. Bu giysiler arazideki askerlerin daha hızlı koşmalarını ve ağır silahları savaş alanına taşımalarını sağlıyor.

LCS Exoskeleton, ‘The Red Trilogy’

Linda Nagata, üç bölümlü The Red adlı askeri bilim kurgu romanında okuyucularına, bir savaş timinin komutasını yöneten Teğmen James Shelley’in özel yetişmiş bir grup askerini tanıtıyor. Bu askerler savaş alanına etkileyici bir takımla gidiyorlar. Bu takım onlara, ağır yükleri ve silahları savaş alanına taşıma imkanı sağlıyor. Fakat aynı zamanda kafalarına yerleştirilmiş olan sinir bağlarıyla da iletişim halinde bulunuyor. Böylece her biri birbirine bağlanarak, zorlu bir rakip haline dönüşüyorlar.

Güçlendirilmiş mobil platform, Avatar

James Cameron izleyicileri ‘Aliens’ adlı filminde güçlü taşıyıcı ile tanıştırırken, 2009 yapımı Avatar’da ise bu cihazın askeri kuzenleri canlandırılmıştı. AMP olarak bilinen bu giysi, yük taşımacılığından savaşa kadar her yerde kullanılıyordu.

Delta-G Accelerator Giysisi, G.I. Joe: The Rise of Cobra

Yakın bir gelecekte gerçekleşen olayları konu edinen 2009 yapımı G.I. Joe: The Rise of Cobra’da, yöneticiliğini James McCullen (Christopher Eccelston)’in yaptığı gizemli M.A.R.S. adlı grubun tehdidiyle yüzyüze olan bir dünya canlandırılıyor. G.I. Joe ekibi, bu tehdide karşı mücadele etmek için çağırılıyor. Seyahatleri esnasında bir çift Delta-6 Accelerator giysileri veriliyor gruba.

Bu giysiler kullanıcılarına bir miktar mühimmat ve bir dizi silah sağlıyor. Fakat giysilerin en önemli özelliği, giyinen kişilerin çok hızlı hareket etmelerini sağlamaları.

T-51B / T-60 Power Armor, Fallout

Bu zırh seti Fallout oyununda Amerikan Ordusu’nun mekanize süvari birliğinin büyük savaştan önce kullandıkları, standart bir giysi. Bu giysilerin içerisinde güç sağlayan küçük füzyon reaktörleri bulunuyor. Giysiler lazer patlamalarını geleneksel silahları saptırabiliyor.

Scout Suit, John Steakley’in Zırhı

The Forever War ve Starship Troopers gibi romanlarda güç zırhları okuyucular tarafından iyi biliniyor olmakla birlikte, John Steakley’in 1984’teki ‘Armor’ romanı pek bilinmez. Romanda yıldızlararası savaşın psikolojik gerginlikleriyle mücadele eden Felix asker, Scout Suit adı verilen, yok edilmesi neredeyse imkansız plassteel olarak bilinen malzemeden yapılma bir zırh giyer.

Crynet Nanosuit, Crysis

Crysis’te kullanılan Nanosuitler, yapay zekalı CryFibril kas lifleri sayesinde askerleri muazzam bir güce ulaştırırlar. Bu giysiler giyinenlere inanılmaz koruma, güç ve hızın yanında etkin şekilde kamufle olma gibi oldukça faydalı özellikler kazandırırlar.