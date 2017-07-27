Bir Köpek Balığı, Balıkçı Teknesine Sıkıştı!

Amerika’da bir köpek balığı, balıkçı teknesinin güvertesine sıkıştı. Çaresiz kalan köpek balığının yardımına teknedeki mürettebat yetişti.

Bazı sahil bölgelerinde köpek balıklarına rastlamak pek de şaşırtıcı değil. Hatta oldukça tehlikeli sahiller bile bulunuyor. Bunların haricinde özellikle 'yüzülmemesi gereken' denizler de bulunuyor ki bunlar birçok deniz canlısına ev sahipliği yapıyor. Bazı durumlarda ne kadar önlem alınsa bile, deniz canlıları, insanları bulabiliyor.

Tam da bu noktada Amerika’nın New York eyaletine bağlı Long Island sahilinden açılan bir tekneye çıkan köpek balığı, güvertedeki demirlere sıkıştı. Etrafa korku dolu gözlerle bakan köpek balığı, sıkıştığı demirlerden kurtulmak için demirleri ısırırken dişlerini kanattı.

Outlaw Fishing Charters'tan Yüzbaşı Don Law, bir ipi köpek balığının çevresine bağlarken, başka bir mürettebat başını denizdeki avlama hattına bağladı. Daha sonra ipi keserek köpek balığını doğal yaşam ortamına geri bıraktılar.

Teknedeki birkaç kişinin kamerasına takılan olay, neyse ki herhangi bir can kaybı veya yaralanmaya yol açmamış. Okyanusta gerçekleştireceğiniz tekne gezileri bu tarz süprizlere açık olabilir. Daha önce de bu bölgede köpek balığı saldırıları gerçekleşmişti.