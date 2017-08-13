Bitcoin Yükselmeye Devam Ediyor: Değeri 4 Bin Doları Geçti!

Bitcoin inişli çıkışlı zamanlarını bir türlü atlatamadı ve kısa bir düşüşün ardın değeri 4 bin doları geçti.

Bitcoin için mükemmel bir gün oluyor. Bitcoin'in değeri 4 bin doları geçti ve artmaya devam ediyor. Şu anda Bitcoin, 4.135,00 dolar civarında işlem görüyor. Geçen hafta ise Bitcoin, 3 bin doları geçerek tüm zamanların en yüksek fiyatına ulaşmıştı. Anlaşılan bir anda herkesin içine Bitcoin satın almak doğmuş olmalı ki bir günde böylesi bir yükseliş yaşanabilsin.

İki Hafta önce Bitcoin bir takım sorunlar yaşadı ve kullanıcılarını biraz korkuttu ancak sonrasında tekrar eski haline dönmeyi başardı. Bitcoin Cash oluşturuldu fakat insanlar tarafından pek fazla ilgi görmedi. Sonrasında yeni bir kod ile sistemini iyileştiren Bitcoin, depolama alanında müthiş bir kar elde etti. Ayrıca bu kodla geliştirme, Bitcoin'in gelecekteki görüşmelerini yapmasına yardımcı olacak.

Bitcoin'in bir günde artışı

Artık çoğu yatırımcı, Bitcoin'i müthiş bir yatırım aracı olarak görüyor ve yüksek meblağları yatırmaktan pek de çekinmiyorlar. Ayrıca paraların takip edilemez olması da yatırımcılara ayrı bir avantaj sağlıyor. Üstelik Wall Street bile gözünü Bitcoin'e dikti. Wall Street, Bitcoin için, "yılın en iyi performans gösteren yatırımı" dedi.

Şimdi ne olacak diye merak ediyorsanız, bu sorunun cevabını kimse bilmiyor. Yarın sabah uyandığımızda Bitcoin'in değerini 2 bin dolar olarak da, 5 bin dolar olarak da görebiliriz. Her iki seçenek de kesinlikle şaşkınlık vermeyecek.