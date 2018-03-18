Black Panther, 5. Haftasında Gişe Rekorunu Kırdı!

Disney-Marvel yapımı Black Panther, Avatar'dan bu yana kırılmamış gişe rekorunu, beşinci haftasında kırdı.

Disney-Marvel'ın filmi Black Panther, Avatar'dan bu yana kırılmamış gişe rekorunu, beşinci haftasında kırmayı başardı. Boxofficepro'ya göre bu haftasonu gişede yaklaşık 27 milyon dolarlık hasılat sağlayarak bir numarada yer aldı, rekor en son, 2009 yılında Avatar'a aitti. Ayrıca Black Phanter bunu yapan ilk çizgi roman filmi özelliğini de taşıyor. Toplam hasılat ise hayret verici diyebiliriz; dünya çapında 1.1 milyar doların üzerinde, yurt içinde ise 605.4 milyon dolar civarında. 200 milyon dolarlık bütçeli film piyasaya çıktığında, bazı analistlere göre, 461 milyon dolarlık tahmini bir kâr elde etmesi bekleniyordu.

Bu, önceki Marvel'ın hit olmuş filmllerinden daha büyük bir değer içeriyor. Sözü edilen hit filmler ise Yenilmezler: Ultron Çağı (382.3 milyon dolar) ve Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı (193.4 milyon dolar) idi.Black Panther, tüm bu teorileri yok ederek farkını ortaya koydu. Genel kanı, Şubat ayında piyasaya sürülen filmlerin iyi bir sonuç yakalayamayacağı düşüncesinde olsa da, Black Panther, bir hit filmin yılın ilk çeyreğinde de ortaya çıkabileceğini kanıtlamış durumda.

Ülkemize baktığımızda ise, Black Panther, vizyona girdiği ilk hafta sonunda 229.635 seyirci ile 3.660.414,00 TL hasılat elde ederken, bu zamana kadar geçen 4 haftalık süre zarfında ise toplamda 666.939 seyirci izlerken 10.135.432,00 TL hasılat elde etmiş durumda. Siz ne düşünüyorsunuz? Black Panther'e gittiniz mi? Gittiyseniz nasıl buldunuz, gitmediyseniz, gitmeyi düşünüyor musunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.