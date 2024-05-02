Apple, piyasaya sürdüğü ilk akıllı saati için iPad mini 2 içeren özel bir kiosk oluşturmuştu. O kiosklardan bir tanesi, çalışır vaziyette bulundu. İşte o nadir parça...

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın bundan on yıl önce piyasaya sürdüğü ilk Apple Watch, mağazalara özel bir kiosk ile gönderilmişti. Bu kioskta ilk Apple Watch ve iPad mini 2 bir arada bulunuyordu. Apple'ın böyle bir kiosk oluşturmasının nedeni, ilk kez bir iPad ile bir Apple Watch'un eşleştirilebiliyor olmasıydı.

Apple ile ilgili nadir ürünleri koleksiyon hâline getirmesiyle bilinen "Apple Demo", MacRumors ile bu kiosklardan bir tanesine ulaşmayı başardı. Gelin hep birlikte, Apple'ın 10 yıl önce mağazalarına gönderdiği o kiosklara yakından bakalım.

İlk Apple Watch ile iPad mini 2'nin bir arada bulunduğu kiosk böyle görünüyordu

İlk Apple Watch'un sergilendiği kiosk, Apple'ın efsane tasarımcısı Jony Ive ekibinin çalışmaları sonucunda ortaya çıkmıştı. iPad mini 2, özelleştirilmiş bir iOS 8.2, Apple Watch ise watchOS 1.0 ile çalışan orijinal bir modeldi. Dışarıdan bakıldığında sadece bir akıllı saat ve yanında bir tablet bulunuyor olsa da bu kiosk, iç kısımda gelişmiş bir yapıya sahipti.

Kioskun içini inceleyen Apple Demo ile MacRumors, Apple Watch ile iPad mini 2'nin kablolu olarak birbirine bağlandığını tespit etti. Ayrıca Apple, bu kioska koyduğu iPad mini 2'de kamera, mikrofon ve hoparlör gibi bileşenleri çıkarmıştı. Ayrıca Apple Watch da kablolu bağlantıya uygun hâle getirilmişti. Ayrıca bu kiosk, kendi kendine yetebilen bataryalarla doldurulmuştu.

Apple, en son 2016 yılında kiosk üretti ve daha sonradan bu fikirden vazgeçti. Bunun nedeni, kioskların çok çabuk bozuluyor ve sorun çıkarıyor olmasıydı. Ayrıca şirket, ürettiği demo kiosklarını sonradan imha etti. Hâl böyle olunca Apple Demo ile MacRumors'un ulaştığı kioskun oldukça nadir olduğunu söyleyebiliriz.