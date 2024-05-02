Apple'ın heyecanla beklenen iOS 18 güncellemesi, Hatırlatıcılar uygulamasını Takvim'e entegre edecek gibi görünüyor.

Son dönemde kaçırdığı veya aceleyle atladığı şeyler yüzünden üzerine büyük bir beklenti yüklenen Apple, özellikle de yapay zekâ tarafında oturaklı adımlar atmak zorunda. Kendisi de bunun farkında olacak ki M4 çipleriyle Mac modellerine, iOS 18 ile de iPhone modellerine yapay zekâ özellikleri getirmeye hazırlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde iOS 18’in getireceği, ana ekran ve yüklü uygulamalar çerçevesinde göreceğimiz uygulamaları sizinle paylaşmıştık. Şimdi de benzer şekilde telefonun işlevselliğini artıracak ve organize olma sürecinizi hem kolaylaştıracak hem de sadeleştirebilecek bir gelişme karşımızda.

Hatırlatıcılarınızı Takvim’den de ayarlayabileceksiniz.

AppleInsider’ın iddiasına göre iPhone kullanıcıları, hatırlatıcı kurmak için ayrıca söz konusu uygulamaya gitmek zorunda kalmayacak. Onun yerine Takvim uygulamasından hatırlatıcılar ayarlanabilecek ve ayarlananlar; gün, hafta ve ay görünümünde de gösterilecek. Ayrıca söz konusu özelliğin macOS 15 güncellemesiyle Mac modellerine genişlemesi de bekleniyor.

iOS 18’in bunlar haricinde Notlar ve Hesap Makinesi arasında da entegrasyon sunması, ek olarak Apple Music, Mesajlar ve diğer uygulamalarda da köklü yenilikler sunması bekleniyor. Tüm bu yenilikler, 10 Haziran’da gerçekleşecek WWDC etkinliğinde tanıtılacak. Etkinliğin ardından Geliştirici Programı’na dahil olanlar özellikleri önden test etme fırsatı yakalayacak olsalar da genel kullanıcıya eylül ayında açılmaları bekleniyor.