Samsung, Good Lock adlı kişiselleştirme uygulamasını daha fazla ülkede Google Play mağazasına ekledi. Bu uygulama ile telefonları kişiselleştirmek mümkün oluyor.

Akıllı telefonlarımız hayatımızın önemli bir parçası ve elimizden gelen her şekilde onları kişiselleştirmeye de devam ediyoruz: kılıflar, arayüzler, seçilen arka plan ve kilit ekranı görüntüleri… İş temalara ve daha ince ayarlara geldiğinde ise çok fazla alternatif bulmak kolay değil. Belirli ülkelerdeki Samsung kullanıcıları ise Good Lock adlı uygulamayı kullanarak telefonlarını gönüllerince kişiselleştirebiliyordu. Bu uygulama şimdi daha geniş bir kitleye yayılıyor.

Samsung'un özelliği erken erişime açmaya başladığı göze çarparken, şimdilik Birleşik Arap Emirlikleri ve Hindistan'da erken erişim olduğu doğrulandı. Samsung'un bu özelliği ilerleyen dönemde daha çok ülkede uygulama mağazasına eklemesi de mümkün.

Good Lock uygulaması ne işe yarar?

Özellikle yeni teknolojilere sahip Samsung cihazlarda Good Lock, bir nevi modüler uygulama mağazası olarak hizmet veriyor ve Samsung cihazlara özel uygulamalar indirmeyi de mümkün kılıyor. Ayrıca uygulama sayesinde Samsung kullanıcıları, temaları da özelleştirme şansına erişebiliyorlar.

Samsung bu özellikle birlikte One Hand Operation+ gibi farklı uygulama modülleri de indirmeye izin veriyor. Bu özellikler arasında Camera Assistant, Home up, LockStar gibi uygulamalar da yer alıyor. Samsung'un One UI 6.1 kullanılan cihazlar için de modülleri yakın zamanda güncellediği biliniyor.

Bakalım bu özellik ülkemizde de kullanıma açılacak mı yoksa alternatif yöntemler kullanılmaya devam mı edilecek.