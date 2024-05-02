Kariyer.net, 2024'ün ilk çeyreğine ilişkin istatistiklerini paylaştı. Türkiye'de en çok ilan verilen sektörler ile iş arayanların en çok tercih ettikleri sektörler belli olmuş oldu.

Türkiye'nin önde gelen çevrim içi iş arama platformu Kariyer.net, 2024'ün ilk çeyreğine ilişkin istatistiklerini paylaştı. Paylaşılan veriler, en çok ilanı veren ve en çok başvuru alan sektörleri gözler önüne seriyor.

Kariyer.net tarafından yapılan açıklamaya göre iş arayanlar, geçtiğimiz üç ayda en çok telekomünikasyon şirketlerine başvuru yaptılar. Bunu havacılık ve yapı sektörü takip etti. Öte yandan; ilan başı başvuru sayısı en yüksek olan sektörse finans ve ekonomi sektörüydü. Bunu havacılık, medya ve perakende sektörü takip etti.

En çok ilan sayısı yapı sektöründeydi

Yapılan araştırmaya göre 2024'ün ilk çeyreğinde en çok ilan verilen sektör, yapı sektörüydü. Yapı sektöründe en çok aranan meslekler ise mimarlık, inşaat ve şantiyeydi. Kariyer.net araştırmasına göre yapı sektörünü üretim ve bilişim sektörleri takip etti.

Öte yandan; ilan sayısını en çok artıran sektörse turizmdi. Turizm sektöründeki ilan sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52 arttı. Bunu yüzde 16 ile sağlık, yüzde 8 ile finans ve ekonomi, yüzde 7 ile perakende ve yüzde 4 ile de danışmanlık sektörü takip etti. Turizm sektörü, en çok resepsiyon hizmetleri bölümünde personel arıyor.

Sağlık sektörü, son dönemde daha çok eleman aramaya başladı

Araştırmaya göre son dönemlerde yayımlanan yeni ilan sayısına göre en çok yeni ilan açılan sektör, sağlık sektörüydü. Bunu turizm, gıda, elektrik/elektronik, maden ve metal sanayi sektörü takip etti. Açılan yeni pozisyon gruplarında başı çeken meslekse satış temsilciliğiydi.