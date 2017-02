Blizzard, WoW, Diablo vb Oyunlar İçin XP ve Vista Desteğini Bitirdi!

Eski Windows sürümlerine destek vermeyeceğini duyuran Blizzard, World of Warcraft ve Diablo III gibi oyunlarından Windows’un XP ve Vista desteğini kaldırıyor.

Windows 10’un çıkışı ve Windows 8’den ücretsiz geçiş desteği sayesinde piyasada bir anda gelişen Win10’un ardından birçok firma da eski Windows sürümlerinden desteğini çekmeye başladı. Bu halkaya resmen dahil olan Blizzard, artık World of Warcraft, Hearthstone, Diablo III, Starcraft II ve Heroes of the Storm gibi oyunlarında eski Windows desteğini kaldırıyor.

Bu nedenle Windows XP ve Windows Vista kullanıcıları sistem özellikleri yeterli olsa bile Blizzard oyunlarını oynayamayacak. Minimum sistem gereksinimlerine Windows 7 ile başlatan firma, böylece Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 ve Windows 10 olmak üzere Microsoft tarafında sadece 3 ana sürüme destek verecek.

Microsoft’un da resmen desteğini çektiği bu sürümlerin artık güvenli olmadığını belirten firma, bu sürümlere sahip olan oyuncularının da daha yeni sürümlere geçmesini öneriyor.

Sonuç olarak eğer herhangi bir Blizzard oyununu oynayan XP veya Vista kullanıcısı iseniz işletim sisteminizi güncellemeniz artık şart olacak.