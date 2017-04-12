Yapay Zeka, Pokerde Yazılımcılarına 290 Bin Dolar Kazandırdı

Çin’de düzenlenen bir poker yarışmasında yapay zeka programı, altı kişilik ekipten oluşan ekibi yenmeyi başardı.

ABD'deki Carnegie Mellon Üniversitesi'nden Bilgisayar Bilimi Profesörü Tuomas Sandholm ve doktora öğrencisi Noam Brown tarafından geliştirilen Lengpudashi adlı program, toplam 5 gün süren yarışmanın ardından zaferle ayrılmayı başardı ve yazılımcılarına 290 bin dolar kazandırdı. Bu sonuçla birlikte 2017 yılında ikinci kez bir yapay zeka, poker oyuncularını yenmiş oldu. Yapay zekanın bir önceki versiyonu Liberatus, Ocak ayındaki 20 gün süren bir oyunun ardından dünyanın en iyi dört poker oyuncusunu yenmişti. Kazanılan para, ikilinin kurduğu şirket için harcanacak.

Poker, satranç ve go gibi tüm bilgilerin herkes tarafından görülebildiği oyunların aksine ‘kusursuz olmayan bilgi oyunu’ olarak tanımlanıyor. Pokerde oyuncular, rakibinin elindeki kartları göremeden karışık bahis stratejileri geliştirip aynı zamanda blöfleri de anlayarak oyunu kazanmaya çalışıyorlar.

Programın yazılımcılarından olan Noam Brown, yapay zekanın blöfü görerek hareket ettiğini belirterek şu ifadeleri kullanıyor: "Blöf insanlara özgü diye düşünülürdü ama bunun doğru olmadığını gördük. Bilgisayar programları da blöf yapmayı öğrenebiliyor."