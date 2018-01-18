BMW, Uzun Menzilli Elektrikli SUV İle Tesla'ya Meydan Okudu

BMW, ilerleyen yıllarda çıkartmayı hedeflediği iNext modelli elektrikli aracıyla, Tesla'ya elektrikli otomobil konusunda meydan okudu.

BMW, 700 kilometre yol kat edebilen fütüristik bir elektrikli araç üretmeyi planlıyor. Bu demek oluyor ki, Türkiye'nin kuzey ucundan güney ucuna bir depo şarj ile gelmek mümkün olacak. BMW'nin kendine rakip olarak gördüğü Tesla, bizlere 500 km menzil imkanı sunuyor. Meydan okumada dikkat edilmesi gereken nokta ise, Tesla araçlarının zaten piyasada ancak BMW'nin aracının 2021 yılında çıkacak.

BMW'ye göre iNext, BMW'nin boyut ve stillerini takip edecek. BMW yetkilileri iNext'in, tamamen elektrikli bir aracın SUV prototipini ortaya çıkaracağını söyledi. BMW'nin, 2025 yılına kadar yaklaşık 10 tane yeni elektrikli otomobil çıkartması bekleniyor. BMW Satış ve Pazarlama Müdürü Ian Robertson “ Tam otonom olduğuna inandığımız şeyleri bu araçlarda sunacağız. Oldukça güçlü bir şirketiz ve otonom teknolojisinde kendimize fazlasıyla güveniyoruz” dedi.

Elektrikli otomobil piyasasında önemli yerlere gelmek isteyen BMW'nin, büyük çalışma planları var. Tahminlere göre aracın görünümü, görseldeki aracın SUV tipi şeklinde olacak. 2012 yılından beri Tesla Model S'lerin üretimini yapan Tesla, 2021 yılına kadar öylece beklemeyip, araçlarını daha da geliştirecektir. Bakalım takvimler 2021 yılını gösterdiğinde BMW, meydan okuduğu Tesla'dan daha iyi bir konumda olabilecek mi ? Yoksa Tesla kendisini biraz daha geliştirip yine zirvedeki yerini koruyabilecek mi ?