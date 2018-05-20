Fotoğraf çekme merakımız arttıkça, çeşitli uygulamalara olan ilgimizde artıyor. Bu noktada sizlere son zamanların en ünlü filtrelerinden olan bokeh efektini kullanabileceğiniz 5 Android uygulama önerisinde bulunuyoruz.

Özellikle çift kameralı cihazlarların özellikleri içerisinde yer alan bokeh efekti, şüphesiz ki fotoğrafa ayrı bir hava katıyor. Odak noktasının netleştirildiği ve arkada kalan kısmın buğulandığı bu efekti, artık cihazınız çift kameralı olmasa dahi mobil marketlerden indireceğiniz uygulamalar ile kullanabiliyorsunuz. Bizler de sizin için, bokeh efektini Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz en iyi 5 uygulamayı listeledik. Gelin telefonunda bu özelliği olmayan kişiler için alternatif niteliği taşıyacak bu uygulamalara göz atalım:

1. DSLR Kamera Bulanıklaştırma Efektleri

Sadece odak alanı seçerek, profesyonel kameralardan çıkmış gibi görünen etkili fotoğraflar oluşturabilirsiniz.

2. DSLR Camera : Blur Effect

En iyi fotoğraf düzenleme araçlarından biri olan bu uygulama sayesinde, resimlerinize bokeh efekti eklemenin yanı sıra başka iyileştirmeler de yapabilirsiniz.

3. BlurFx - DSLR camera blur background photo editor

Kullanımı oldukça kolay olan kamera uygulamasıyla, fotoğrafınızı kısa süre içerisinde bambaşka bir şekle sokabilirsiniz.

4. DSLR Camera Blur Background Effect

Düğün fotoğraflarınız dahil bir çok özel fotoğrafınızı düzenleyebileceğiniz DSLR Camera Blur Background Effect, kesinlikle sizi yarı yolda bırakmayacak.

5. AfterFocus

Manuel olarak belirleyebileceğiniz çizgiler sayesinde, fotoğrafınız çok daha kaliteli bir görünüm kazanacak.

Birbirinden farklı bu uygulamaları cihazınıza ücretsiz olarak indirerek fotoğraflarınıza bambaşka bir hava katabilirsiniz. Zevkinize göre kişiselleştirebileceğiniz uygulamalar sayesinde, fotoğraflarınız orjinalinden çok daha farklı görünecektir.