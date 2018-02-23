Olimpiyatlar, dünyanın en iyi atletlerinin, dünyanın en büyük sahnesinde rekabet edebilecekleri bir zamandır. Ancak, bazen hayvanlarda bu platformda bulunmak isteyebilirler. Bu bağlamda Google Doodle hayvanları da yarışa dahil ediyor.

Her yıl Google, tüm Dünya'yı veya büyük kitleleri etkileyen olaylar için Doodle adını verdiği özel arama motoru tasarımları hazırlıyor. Tabii ki bugüne kadar Google'ın hazırladığı binlerce iyi Doodle'ı gördük. Google tarafından hazırlanan Doodle'lara bir yenisi daha eklendi ve 2018 Kış Olimpiyatları Doodle haline getirildi.

Google'ın Kış Oyunları hayvan karikatürü Doodle'ları birçok kişi tarafından ilgi ile karşılanırken, bu kapsamda yarışan hayvan karitatürlerinden ilk üçüne; altın, gümüş ve bronz madalya verildi. Aşağıdaki ekran görüntülerine göz atabilir, tam animasyonu görmek için ise başlığa tıklayabilirsiniz.

3. Bronz Madalya: Kaplumbağa ve tavşan samimi bir takım kuruyor