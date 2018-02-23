Her yıl Google, tüm Dünya'yı veya büyük kitleleri etkileyen olaylar için Doodle adını verdiği özel arama motoru tasarımları hazırlıyor. Tabii ki bugüne kadar Google'ın hazırladığı binlerce iyi Doodle'ı gördük. Google tarafından hazırlanan Doodle'lara bir yenisi daha eklendi ve 2018 Kış Olimpiyatları Doodle haline getirildi.
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Google'ın Kış Oyunları hayvan karikatürü Doodle'ları birçok kişi tarafından ilgi ile karşılanırken, bu kapsamda yarışan hayvan karitatürlerinden ilk üçüne; altın, gümüş ve bronz madalya verildi. Aşağıdaki ekran görüntülerine göz atabilir, tam animasyonu görmek için ise başlığa tıklayabilirsiniz.
1. Altın Madalya: Kaplumbağa'nın kıvrımlı altın yolu
2. Gümüş Madalya: Sincap, hokeyde kazanmak için meşe palamudu yiyor
3. Bronz Madalya: Kaplumbağa ve tavşan samimi bir takım kuruyor
4. Olaydan habersiz köpek, kırmızı şeridi geçerek altın madalya kazanır
5. Teleferikte havai fişek izleyen köpek
6. Sevgililer günü için kuğuların sevimli dansı
7. Buz hokeyi sevinci
8. Hayvanat bahçesi hayvanlarının snowboard keyfi
9. Kırkayak sadece eğlenmek istiyor
10. Karda kayan köpek
11. Ördekler takımı
12. Böceğin trajik hikayesi
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14. Görünmez ayı kırmızı çizgiyi geçer
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