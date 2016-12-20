Buzlu Yollarda ABS Fren Sistemleri Ne Derece İşe Yarar?

Sürücülerin araç kullanırken en fazla güvendiği şeylerden biri olan ABS fren sistemi, buzlu yollarda işe yarar mı?

ABS (kilitlenme karşıtı frenleme sistemi), her gün yollarda olan milyonlarca araç ve kullanıcısı için güven sarfeden bir sistem. Fakat aracınızı şu anda da içinde bulunduğumuz zorlu Kış şartlarında, buz tutmuş ya da karlı yollarda sürerken bu durum geçerli olur mu?

Bahsettiğimiz yollarda ABS, başarılı bir şekilde durmanızı sağlayabilir mi? Cevap hem evet, hem de hayır. İşte biraz tekniğe kalmakta.

Aslında olay, frene basabildiğinizce az basmaktan geçiyor. Çünkü ABS'nin aktif hale gelmesi tekerleklerinizin dönmesini durdusa da, buzlu ya da karlı yolda durma mesafeniz kısalmıyor. Bu konuda TeamONeilRally adlı YouTube kanalı, bir test sürüşü yapmış durumda. İlk deneme ABS ile gerçekleşirken, ikinci denemede frene hafif hafif yüklenilmekte.

Sonuç olarak; yüzey ne kadar yumuşak olursa, yapmanız gereken frenlemenin de o kadar yumuşak olması lazım. Yani evet, ABS bir aracın ani duruş yapması konusunda en etkili sistem olabilir. Fakat bu tarz durumlarda devreye basit, tekniksel şeyler girmekte.