CIA'ye çalışan Cellebrite, Apple'ın iOS işletim sistemine sahip hemen hemen tüm cihazlara sızmayı başardı.

Yaklaşık iki yıl önce, San Bernardino saldırısında bir zanlının iPhone’una ulaşmak isteyen CIA, Apple ile büyük bir kavgaya girmişti. Apple, ne olursa olsun iPhone’un güvenlik şifresini kırması için gerekli yardımı yapmamasının ardından CIA kendi çabaları ile zanlının iPhone 5C’sinin güvenlik adımlarını aşmayı başarmıştı. Bu olayın ardından Apple CIA’ye dava açmış ve sonucunda 1 milyon doların üzerinde ödeme almıştı.

Kullanıcı güvenliğini bu denli savunan Apple, şimdi de İsrail’de bir şirketle sorun yaşayacak gibi duruyor. İsrail’in mobil güvenlik yazılım firması Cellebrite, piyasadaki en yeni iPhone olan iPhone X dahil olmak üzere tüm iPhone’ların kilidini aşabilecek bir güvenlik açığı buldu. Bu sayede Apple ile savaşmak zorunda kalmayan CIA, bu firma yardımıyla telefonuna ulaşmak istediği insanların tüm bilgilerine ulaşabiliyor.

Forbes’in yaptığı açıklamaya göre Amerika Birleşik Devletleri Kolluk Kuvvetlerinin önemli bir destekçisi olan Cellebrite, iOS 11 ve daha eski sürümlerindeki Apple cihazlarına sızmayı başardı. Yalnızca akıllı telefonlar değil, iPad, iPad Pro gibi iOS’un yer aldığı tüm cihazlara erişebilen Cellebrite, akıllı telefonlara sızma konusunda en iddialı firmalardan birisi. Apple dışında Samsung, Alcatel, Google Nexus, HTC, Huawei, LG, Motorola, ZTE ve daha pek çok akıllı telefon üreticisinin cihazlarına girebilen firma, bu tarz hizmetleri CIA gibi kuruluşlarla paylaşıyor.

Geçtiğimiz Kasım ayında Amerika İç Güvenlik Bakanlığı, bir silah kaçakçılığı gerekçesiyle bir iPhone X’a girmeyi başardığını duyurmuştu. Yeni bilgilere göre, bu sızıntının ardında Cellebrite’ın eğitimli bir uzmanı bulunuyordu.

1999’da kurulan Cellebrite, ABD hükümetini de içeren müşterilerine cep telefonlarına sızmak için çeşitli yazılım ve araçlar sunuyor. Bu konuda Apple’a güvenen pek çok kullanıcı, akıllı telefon konusunda daha temkinli davranmaya başlayacaktır. Apple’ın bu sızıntıyla ilgili bir açıklaması şu an için bulunmuyor.