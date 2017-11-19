Doğadaki Vahşi Hayvanların En Masum Göründükleri Fotoğraflar

Tim Flach tarafından çekilen ve bizleri düşünmeye iten hayvan fotoğrafları.

Tim Flach, çekimlerinde hayvanların hareketlerini, ruh hallerini ve ifadelerini yakalama şekliyle bizlere doğal yaşam ile olan ilişkimizi tekrar düşündüren bir fotoğrafçı. Tim Flach, ‘’Endangered’’ adlı yeni kitabında fotoğrafları ve yazıları ile okuyucularının dikkatini, insanların hayvanlar üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekmeye çalışıyor.

Tim Flach, günlerce kar yağışı altındaki okyanusta, yaban hayatın içinde mücadele vererek istediği kareleri yakaladı. İnsanların yarattığı alternatif yaşam şekline bakmak içinse hayvanat bahçelerine gitti. Ekosistemi katlederek hayvanların doğal yaşamını elinden almamız yetmiyormuş gibi bir de hayvanları hayvanat bahçelerine hapsediyoruz. Oysaki doğal yaşam alanlarına olan tahribatı ortadan kaldırırsak, kurtulacak hayvan türlerini düşünün.

Pangolinler, egzotik hayvan ticareti yüzünden tehdit altında. Annesinin kuyruğuna tutunan bir beyaz karınlı pangolin yavrusu.

Su aygırları, insanlar tarafından etleri ve dişleri için avlanmakta.

Sarı gözlü ağaç kurbağaları, iklim değişikliğinden etkilendiği için bölgesel olarak erken veya geç kuluçka dönemine giriyorlar. Ormandaki zehirli bir mantar virüsü yüzünden ise nesilleri tükenme tehlikesinde.

Dünyanın en nadir kaplumbağaları olan Ploughshare kaplumbağalarına artık doğal ortamlarında rastlamak çok zor. Bu fotoğraf bir üreme barınağında çekildi.

Yunan yumruk burun maymunu neslinin en son 1962 yılında görüldüğü düşünülüyordu. Günümüzde bu maymunlardan küçük bir grup koruma altında.

Ateş böcekleri de yaşam alanlarının azalmasıyla tehlike altında.

Filipinler'de kartalların yaşam alanlarında şehir planlaması yapmak ve avlanmak yasak. Fakat bazı kaçak avcılar bu kuşları avlamaya devam etmekteler.

Kar leoparları, Himalayalar'daki ormanların ısınmasından dolayı yamaçlara doğru ilerledikleri için yaşam alanlarını kaybetti.

Buzul çağlarından beri varlığını sürdüren Saiga antilopu, kaçak avlanma ve azalan yaşam alanları yüzünden nesli tehlike altında.

Bazı denizlerde, 7 metre uzunluğunda Beluga mersin balığı bulmak mümkündür. Ancak dev mersin balıkları yok oldu, küçük olan mersin balıklarının değerli yumurtaları da insanlar tarafından tehdit altında.

Ne yazık ki bu nesli de yok ettik.