EA, geçtiğimiz günlerde sevilen oyunu Burnout Paradise'ın PS4 ve Xbox One için geliştirilen yeni versiyonunu sundu. 4K görüntü kalitesi sunan oyun, kendini son derece geliştirmiş olsa da, fazla gerçekçi olduğu için bazı eleştiriler de aldı.

Burnout Paradise, EA'nın en sevilen oyunları arasındaydı ancak en son 2008 senesinde çıkmıştı ve uzun zamandır yeni bir versiyonunun gelmesi bekleniyordu. Beklenen versiyon, Burnout Paradise Remastered, iki gün önce yayınlandı. Oyunu geçmişte de oynamış birçok oyuncudan olumlu eleştiriler alsa da, bambaşka bir açıdan bakılarak Burnout Paradise Remastered üzerinden oyunların her geçen gün daha gerçekçi hale gelmesi de bazı yönlerden eleştirildi.

Oyunun Beğenilen Yanları Neler?

Burnout Paradise Remastered, görsel olarak birçok oyuncu için tatmin edici. Oyunun grafikleri 4K görüntü kalitesi sayesinde çok gerçekçi ve pürüssüz. Sunulan şehir haritası ve oyun içi dinamikler de tüm oyunculardan olumlu yorumlar almış durumda. Sokaklar yalnızca arabalar için ve sürüşün keyifli geçmesi için özenle tasarlanmış. Şehrin tasarımı ve detayları da dikkat çekici, sokak lambalarından katlı otoparklara kadar birçok güzel detay mevcut. Oyuncular arabalarını modifiye edebilecekleri garajlara sahipler ve bunu farklı bir ekranda değil de oyunun içinde yapıyor olmak da son derece keyifli.

Neden Eleştirildi?

Günümüzde oyun dünyasının kendini en çok geliştirmeye çalıştığı yönü gerçekçilik. Gelişen grafikler ile çıkan her yeni oyun daha gerçekçi hale geliyor. İlk etapta bu hoşumuza gitse de, aynı zamanda kötü bir gelişim olarak da değerlendiriliyor çünkü oyun dünyasının bu kadar içine dahil olabilmenin onu oyun olmaktan çıkardığına dair düşünceler mevcut. Özellikle VR oyunları düşününce bunun çokta yanlış bir eleştiri olmadığını düşünmek mümkün. Peki sizin bu konudaki düşünceleriniz nelerdir? Retro oyunların da halen birçok seveni var ve vazgeçilmez durumdalar. Sizce bu oyunların az gelişmiş ve gerçeklikten uzak hallerini daha çok sevmemizden mi yoksa tamamen nostalji sevdası mı?