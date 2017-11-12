En Yeni, Kullanışlı 'Kitle Fonlandırma' Projeleri

Kickstarter ve Indiegogo gibi kitle fonlandırma sistemiyle çalışan sitelerde yer alan milyonlarca proje arasından işimize yarayacağını düşündüğümüz, en son yayınlanan projelerden bir kaçını ele alıyoruz bu yazımızda.

Web ortamında milyonlarca kitle fonlandırma yöntemiyle kampanyalar gerçekleşiyor. Kickstarter ya da Indiegogo’ya bir göz atacak olursanız, tuhaf, kullanışısz ve hatta bütünüyle aptalca projelerle karşılaşabilirsiniz. Ama tabii tüm bunların yanında, hakiki mücevherler de yok değil.

Bu hafta stres çarkı ve kalitesiz iPhone kılıflardan tutun da, en sıra dışı, heyecan verici yeni kitle fonlandırma projelerine kadar bir dizi çalışmayı ele aldık. Bununla birlikte her kitle fonlamalı proje, başarısızlıkla sonuçlanabilir. Bu nedenle hayallerinizi süsleyecek bir cihaza ödeme yapmadan önce, kapsamlı bir inceleme yapmanız gerekiyor.

Su şişeleriniz birkaç günlük kullanımdan sonra pis kokuyor, kötü tat mı veriyor? O halde Quartz’ı deneyin. Hem sudan, hem de cam şişenin yüzeyinden biyo-kirleticileri %99.9 oranında söküp atan ultraviyole ışınlar kullanan Quartz, şişeye koyduğunuz sudan daha temiz bir su sunuyor size.

UV-C LED ışığı, bakteri ve virüslerin yok edilmesi için gerekli olan 280nm aralığında yayınlanıyor. Bu teknolojiyi aktif hale getirmek için yapmanız gereken tek şey düğmeye basmak. O andan itibaren ultraviyole ışık çalışmaya başlayarak zararlı ve kokuya neden olan bakteri ve virüsleri temizlemeye başlayacaktır.

Kamera sabitleme donanımları bugünlerde her yerde bulunur oldu. Daha birkaç yıl önce ihtiyaçlarınızı karşılayacak uygun fiyatlı bir sabitleyiciyi bulmak oldukça zordu ama artık film yapımcılarının bile ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde sabitleyiciler var. İster 50.000$’lık Red marka bir kamerayı sabitlemek isteyen biri olun, isterse sırf akıllı telefonunda daha net videolar çekmek isteyen biri, artık sizin için tasarlanmış bir sabitleyici var.

Taro adı verilen bu yeni ürün, hareketli nesne takibi yapabiliyor. Üstelik başında herhangi biri olmadan.

Bir dizi sensör içeren cihaz akıllı telefonunuza bağlanarak uygulaması aracılığıyla evinizin sanal versiyonunu oluşturuyor. Cihazı telefonunuza bağlıyorsunuz, uygulamayı açarak odanın köşelerini işaretliyorsunuz ve tasarım yapılmış oluyor. Cihaz, her bir kenar arasındaki mesafeyi hesaplayarak iki boyutlu, üç boyutlu ve VR modeller çıkarıyor. Daha sonra siz de sanal desenleri, renkleri ve mobilyaları bu model içerisinde hareket ettirerek yeniden konumlandırabiliyorsunuz.

Empower Me, özellikle otistiklere yardımcı olmayı hedefleyen, dünyanın ilk giyilebilir akıllı gözlük platformu. “Uzunca bir süredir beyin eğitimi amacıyla kullanılan popüler uygulamalarda olduğu gibi bu teknoloji de dijital bir eğitmen olarak görev görüyor. Google Glass üzerinde çalışan cihaz, farklı oyunlar sunuyor. Bu oyunlar hayatta gerekli becerileri oluşturma spektrumunda yer alan oyunlardan oluşuyor” diyor cihazın yapımcıları.

İşten eve seyahat edenler için tasarlanan elektrikli uzun-kaykay, şehir içi taşımacılık için birebir. Her şeyden önce aracı kullanmak için elle müdahale gerekmiyor. Yapmanız gereken tek şey kaykayın üzerine çıkarak, ağırlığınızı öne doğru vermek. Kaykayın basınç sensörleri öne ya da arkaya doğru yapacağınız eğilme hareketlerini otomatik olarak algılayarak hızlanacak ya da yavaşlayacaktır.

Aynı zamanda kolayca taşınması için tutacakları da bulunan aracın, gece yolculuğu esnasında güvenliği sağlamak için bir de tepe ışıkları bulunuyor.