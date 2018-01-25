Son günlerde hakkında en çok konuşulan YouTuber’lardan olan Enes Batur, Beyaz TV’de ağır şekilde eleştirildi.

Önce Altın Kelebek Ödülleri’nde verilen ‘En İyi YouTuber / Instagrammer’ ödülü geri alındı, ardından vizyona giren Enes Batur: Hayal mi Gerçek mi? filmi için ‘film, yalnızca 5-15 yaş arasına hitap etmesi için yapılmış’ gibi eleştirilere maruz kaldı. Öyle ya da böyle bir şekilde Enes Batur’la ilgili haberlerle karşılaşıyoruz ve açık konuşmak gerekirse YouTuber, fanları dışında neredeyse herkes tarafından eleştiriliyor. Bu eleştiriler haklı ya da haksız bilemeyiz, bu farklı bir konu fakat tıpkı Orkun Işıtmak gibi Enes Batur da sanki bir hedef haline getirilmek isteniyor gibi bir durum var ortada.

Enes Batur, en son ve belki de en ağır şekilde Beyaz TV’nin Ana Haber bülteninde eleştirildi. Haberde ‘Enes Batur, Mevlana ile dalga geçti’, ‘fenomen değil hadsiz, densiz bir adam!’, ‘Çocuklarınızı bu adamdan uzak tutun!’ başlıklarıyla eleştirilen YouTuber’ın bu eleştirileri almasına sebep olan şeyse, bir hoverboard’ın üzerinde tıpkı semazenler gibi hareket etmesi. Beyaz TV, bunu Mevlana’ya yapılan bir saygısızlık olarak değerlendirdi ve Enes Batur’u ağır şekilde eleştirildi.

Beyaz TV’nin Ana Haber bülteninde Enes Batur’la ilgili yer verdiği haberine ait videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. Bu arada hemen videonun altında anketimize katılırsanız çok memnun oluruz.